Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2026 14:03
Нижегородцы вместо Кубы летят на Мадагаскар и Маврикий
03 августа 2026 13:49
Доброволец СВО: «Благодаря операторам БПЛА наша армия продвигается вперед, достигая своих целей»
03 августа 2026 13:40
Где действуют ограничения на федеральных трассах в Нижегородской области
03 августа 2026 13:25
Нижегородский вуз получил предостережение Рособрнадзора
03 августа 2026 12:52
Эксклюзив
Власти объяснили, когда заключат договор по стадиону «Водник» в Нижнем Новгороде
03 августа 2026 12:22
Гражданку Узбекистана вышлют из России из-за коврика с триколором
03 августа 2026 11:46
Реконструкция трамвайных путей на улице Сусловой близится к завершению
03 августа 2026 11:30
Минград согласовал облик 5-этажки на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде
03 августа 2026 11:17
Арт-объект установили в центре Нижнего Новгорода в преддверии 805-летия
03 августа 2026 10:11
Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области
Общество

Нижегородцы вместо Кубы летят на Мадагаскар и Маврикий

03 августа 2026 14:03 Общество
Нижегородцы вместо Кубы летят на Мадагаскар и Маврикий

Фото: Полина Достовалова

В 2026 году нижегородские туристы уже побывали более чем в 150 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга МегаФона. Несмотря на удаленность, в этих локациях абонентам оператора становится доступен 5G-роуминг, что позволяет оставаться на связи и пользоваться преимуществами скоростного интернета.

Топ-10 самых популярных направлений, по данным оператора, составляют Турция, Китай, Грузия, Египет, Абхазия, а также страны СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Армения. Совокупно на них приходится около 65% от всех абонентов, выезжающих за границу.

При этом интерес к экзотическим маршрутам демонстрирует устойчивый рост. Наибольшей популярностью у нижегородцев пользуются острова Африки, где число абонентов год к году увеличилось на 60%. Среди самых востребованных — Мадагаскар (рост в 11 раз) и Маврикий (+38%). В то же время снизился интерес к классическим карибским направлениям: турпоток на Кубу упал в 30 раз, в Доминикану — на 57%.

В целом по стране наиболее заметный рост интернет-трафика демонстрируют страны, где уже действует 5G-роуминг и абонентам доступны преимущества сети пятого поколения. Объём передачи данных на Маврикии, Филиппинах и во Вьетнаме подскочил сразу в 1,5 раза год к году. Туристы стали тратить больше гигабайт в Китае (+15%), на Тайване (+15%) и Мальдивах (+8%).

«Мы отслеживаем тренды на туристическом рынке и адаптируем сервисы под потребности путешественников. Так, наши абоненты, находясь на отдыхе в экзотических странах, востребованных в этом отпускном сезоне, могут воспользоваться сетями пятого поколения, оценить возможности и преимущества сверхбыстрой передачи данных. Эта технология будет доступна и в популярных транспортных хабах мира. Туристам не нужно приобретать сим-карты локального оператора, доступ к 5G-сетям будет открыт автоматически», — рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Роуминг в сетях 5G уже работает в популярных у российских туристов странах, в их числе Турция, Китай, Грузия, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Также в этот список входят и более экзотические островные направления, такие как Мальдивы, Сейшелы, Филиппины, Маврикий, Тайвань, Мальта, Индонезия и Исландия. Чтобы подключиться к новым сетям за границей, необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, покрытие 5G доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей.

Фото Полины Достоваловой.

Реклама. ПАО «МегаФон» megafon.ru ИНН 7812014560 erid: 2SDnjdBdFwR

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон Путешествия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных