Семейный спортивный выходной при поддержке ЛУКОЙЛа Общество

Четвертая спортивная детская гонка «Забег в ползунках» прошла в поселке Ждановском Кстовского района 1 августа. Традиционно мероприятие поддерживает Компания «ЛУКОЙЛ».

На старт вышли дети в возрасте от 9 месяцев до трех лет. Выходной по-спортивному провели более 20 кстовских семей. «Забег в ползунках» собрал самых активных малышей. Соревнования проводились в четырех возрастных категориях, и для каждого возраста своя дистанция — от пяти до десяти метров.

— Благодаря помощи ЛУКОЙЛа все участники получают сладкие и памятные призы. А для нас это возможность проводить больше интересных семейных мероприятий, — рассказал директор спортшколы «Олимп» Игорь Салопаев.

Все участники забега получили подарки — наборы для песочницы, а победителям вручили самокаты. Самыми быстрыми в своих категориях стали Ярослав Рахманов (забег от 9 месяцев до года), Илья Волков (забег от года до полутора лет), Макар Щербина (забег от полутора до двух лет) и Михаил Милованов (забег от двух до трех лет).

— Мы впервые участвовали в таком мероприятии, поэтому готовились дома, а поддержать нас приехали не только бабушка с дедушкой, но и прабабушки с прадедушкой, — сказала Ангелина Волкова. — Для нас это семейный спортивный выходной. Очень понравилась организация. И отдельное спасибо за призы!

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Фото: Фото предоставлено спортшколой «Олимп»