Названы самые популярные автобусы и трамваи Нижнего Новгорода

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В ЦРТС назвали самые востребованные в Нижнем Новгороде маршруты общественного транспорта в июле. Исследование основано на данных компании «Ситикард».
Среди автобусов лидировали маршруты №№45, 87 и 90. Что до трамваев, то больше всего пассажиров было на маршрутах №№ 6, 7 и 5.
Самыми востребованным электробусными маршрутами стали Э-13 и Э-14, а троллейбусными — №№10, 15, 25.
Ранее сообщалось, что запуск автобусного маршрута №100 в Нижнем Новгороде будет зависеть от появления источника финансирования.
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