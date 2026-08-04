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Названы самые популярные автобусы и трамваи Нижнего Новгорода

04 августа 2026 18:45 Общество
Названы самые популярные автобусы и трамваи Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В ЦРТС назвали самые востребованные в Нижнем Новгороде маршруты общественного транспорта в июле. Исследование основано на данных компании «Ситикард».

Среди автобусов лидировали маршруты №№45, 87 и 90. Что до трамваев, то больше всего пассажиров было на маршрутах №№ 6, 7 и 5.

Самыми востребованным электробусными маршрутами стали Э-13 и Э-14, а троллейбусными — №№10, 15, 25.

Ранее сообщалось, что запуск автобусного маршрута №100 в Нижнем Новгороде будет зависеть от появления источника финансирования.

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Теги:
Рейтинг Транспорт ЦРТС
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