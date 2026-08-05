«Ростелеком», Единая Россия и «Леста» проведут кибертурнир «Битва за Москву» Общество

Началась регистрация на киберспортивный турнир «Битва за Москву», приуроченный к 85-летию одного из ключевых событий Великой Отечественной войны. Организаторами соревнования по онлайн-игре «Мир танков» выступили «Ростелеком», партия «Единая Россия», игровая студия «Леста» и Музей Победы.

Киберспортивный турнир пройдет в два этапа. Отборочный тур продлится до 23 августа 2026 года включительно. На этом этапе сражения проводятся в режиме «Случайный бой», где каждый участник играет сам за себя. Десять игроков, показавших лучшие результаты по итогам онлайн-отбора, получат приглашение на финал в Москве. Он состоится 6 сентября 2026 года в Музее Победы на Поклонной горе. Из участников финала в ходе жеребьевки будут сформированы две команды.

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», координатор федерального партийного проекта «Историческая память»:

«Кибертурнир, посвященный событиям, происходившим в нашей стране 85 лет назад, — битве за Москву, пройдет при участии партпроекта „Историческая память“, компании „Ростелеком“, компании „Леста“ во взаимодействии с Музеем Победы и Фондом президентских грантов. Уверен, его участники смогут напитаться дополнительными знаниями о ключевых событиях, происходивших 85 лет назад. Наша основная задача — защита исторической правды и популяризация истории нашей великой страны».

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:

«Турнир, приуроченный к 85-летию начала битвы за Москву, — наш вклад в сохранение исторической памяти. Вместе с „Единой Россией“, студией „Леста“ и Музеем Победы мы организовали соревнование, чтобы через понятный для геймеров формат напомнить о том, как отстояли столицу. Уверены, что турнир „Битва за Москву“ станет мостом между героическим прошлым и цифровым настоящим».

Борис Синицкий, продуктовый директор «Мира танков»:

«Для нас важно, чтобы ключевые страницы истории жили не только в учебниках, но и были понятны новым поколениям примерами мужества, которые формируют их культуру и характер. Игры — идеальное для этого пространство, объединяющее разные временные реальности. Именно поэтому мы с особой внимательностью воссоздаем в цифровом пространстве ключевые события Великой Отечественной Войны, одним из которых и стала битва за Москву».

Принять участие в «Битве за Москву» могут граждане России, достигшие 18 лет. Игроки младше 18 лет допускаются к турниру только при наличии письменного согласия родителей или опекунов. Все участники, сыгравшие не менее 15 боев, получат гарантированные призы от платформы «Игры Ростелеком» и студии «Леста». Общий призовой фонд турнира составит 3 800 000 единиц игрового золота.

Подготовиться к турниру и прокачать свой аккаунт в «Мире танков» можно на платформе «Игры Ростелеком», где подставлены выгодные предложения на премиум-аккаунты, игровое золото и предметы из популярной онлайн-игры.

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Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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