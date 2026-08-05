Wink объявляет о завершении съемок фантастического сериала Культура и отдых

Завершились съемки нового фантастического сериала «Рыцари Сорока Островов» (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. Главные роли в проекте исполнили Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелёв, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова, а также Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова в роли родителей. Режиссер-постановщик проекта — Егор Чичканов (сериалы «Комбинация», «И снова здравствуйте!»).

Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный, но жестокий минус — непрекращающаяся война всех против всех.

Андрей Золотарев, продюсер:

«Задача была — максимально приблизиться к нереальному, но очень манкому миру, который придумал Сергей Лукьяненко. Но сценарий и книга — все-таки разные вещи, и мы позволили себе сделать историю „по мотивам“. „Рыцари Сорока Островов“ — о базовых человеческих качествах, которые проявляются, только когда мы оказываемся перед по-настоящему сложным драматическим выбором».

Егор Чичканов, режиссер-постановщик:

«Было очень интересно окунуться и попробовать рассказать эту историю. У нас в центре сюжета подростки, и это круто — я получал удовольствие от работы с ними, заряжался энергией. Ребята были готовы на эксперименты, на сложные постановочные сцены и трюки. В книге есть отличные идеи, и вся команда старалась эти идеи развить, усилить, подсветить. Мне кажется, с визуальной точки зрения такого на наших экранах еще никогда не видели».

Алена Акимова, продюсер:

«Тема взросления, дружбы и цены решений не устаревает. Меняются эпохи и технологии — неизменным остается вопрос, кто ты и кем ты становишься, когда на тебя влияют внешние обстоятельства? Мы попробовали задуматься — есть ли возраст у дружбы или у взросления? По нашим ощущениям, человек взрослеет всю жизнь, независимо от возраста. Поэтому мы очень надеемся, что эта история понравится и подростку, и человеку с большим жизненным опытом — и наша аудитория окажется максимально широкой».

За производство сериала отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Москва слезам не верит. Все только начинается» (16+), «Ландыши» (18+), «Комбинация» (18+) и другие).

«Рыцари Сорока Островов» (1992) — первый опубликованный роман Сергея Лукьяненко, который вскоре стал одним из самых известных российских писателей-фантастов. Уже дебют писателя был удостоен премии «Меч Руматы» как лучшее произведение в жанре приключенческой фантастики, а коллеги и эксперты заговорили о появлении нового талантливого фантаста.

О сериале «Рыцари Сорока Островов» (18+)

Жанр: фантастика

Режиссер-постановщик: Егор Чичканов

Оператор-постановщик: Андрей Гуркин

Авторы сценария: Сергей Лукьяненко, Иван Никифоров, Сергей Левитан, Софья Донианц, Анастасия Симбирцева, Галина Суханова, Андрей Мармонтов

Продюсеры INEY Productions: Андрей Золотарев, Алена Акимова

Продюсер GALA Production: Галина Стрижевская

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативные продюсеры: Андрей Золотарев, Иван Никифоров, Марина Наумова, Кирилл Ашумов

Продюсер постпродакшн «НМГ Студии»: Анна Крутий

Продюсер постпродакшн: Максим Абрамов

Исполнительный продюсер: Галина Нахимовская

Линейный продюсер «НМГ Студии»: Марина Лаврова

Художник-постановщик: Андрей Белан

Художник по костюмам: Сергей Шичкин

Художник по гриму: Евгения Малай

Художники по реквизиту: Сергей Охапкин

В ролях: Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Александра Нестерова, Елисей Чучилин, Ника Жукова, Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков, Юлия Волкова, Артем Кисаков, Дмитрий Ковган, Владимир Сарапульцев, Мирослава Михайлова, Астан Агрба, Илья Куруч, Арсений Вейс, Екатерина Гонтаренко, Трофим Тихонов, Илья Сигалов, Алиса Конашенкова, Виолетта Онор, Егор Абрамов, Степан Летковский, Мария Пореченкова, Михаил Жаков, Руслан Чагилов, Александр Макаров, Веневьева Новицкая, Арсений Касперович и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

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