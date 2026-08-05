Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
05 августа 2026 18:02
Wink объявляет о завершении съемок фантастического сериала
04 августа 2026 14:52
Проект реставрации корпуса нижегородских Красных казарм не прошел госэкспертизу
04 августа 2026 11:40
Михаилу Мишустину представили проект гостиницы на набережной в Городце
03 августа 2026 17:30
Новую экскурсионную программу хотят запустить на Перевозском конном заводе
03 августа 2026 15:08
В Шахунье отпраздновали 83-летие со дня основания города и 95-летие округа
03 августа 2026 11:02
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
03 августа 2026 09:40
Глеб Никитин проверил строительство гостиницы на набережной Городца
31 июля 2026 17:47
Новая 20-метровая карусель откроется в Автозаводском парке 1 августа
31 июля 2026 15:23
XV Международный фестиваль «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области
31 июля 2026 11:22
Эксклюзив
Театр без сцены: чем удивит нижегородцев фестиваль «Специфик — 2026»
Культура и отдых

Wink объявляет о завершении съемок фантастического сериала

05 августа 2026 18:02 Культура и отдых
Wink объявляет о завершении съемок фантастического сериала

Завершились съемки нового фантастического сериала «Рыцари Сорока Островов» (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) по мотивам одноименного романа Сергея Лукьяненко. Главные роли в проекте исполнили Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелёв, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова, а также Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова в роли родителей. Режиссер-постановщик проекта — Егор Чичканов (сериалы «Комбинация», «И снова здравствуйте!»).

Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке. Главный герой Дима отправляется в мир Сорока Островов вслед за своей возлюбленной. Там всегда прекрасная погода, лазурное море, теплый песок и единственный, но жестокий минус — непрекращающаяся война всех против всех.

Андрей Золотарев, продюсер:
«Задача была — максимально приблизиться к нереальному, но очень манкому миру, который придумал Сергей Лукьяненко. Но сценарий и книга — все-таки разные вещи, и мы позволили себе сделать историю „по мотивам“. „Рыцари Сорока Островов“ — о базовых человеческих качествах, которые проявляются, только когда мы оказываемся перед по-настоящему сложным драматическим выбором».

Егор Чичканов, режиссер-постановщик:
«Было очень интересно окунуться и попробовать рассказать эту историю. У нас в центре сюжета подростки, и это круто — я получал удовольствие от работы с ними, заряжался энергией. Ребята были готовы на эксперименты, на сложные постановочные сцены и трюки. В книге есть отличные идеи, и вся команда старалась эти идеи развить, усилить, подсветить. Мне кажется, с визуальной точки зрения такого на наших экранах еще никогда не видели».

Алена Акимова, продюсер:
«Тема взросления, дружбы и цены решений не устаревает. Меняются эпохи и технологии — неизменным остается вопрос, кто ты и кем ты становишься, когда на тебя влияют внешние обстоятельства? Мы попробовали задуматься — есть ли возраст у дружбы или у взросления? По нашим ощущениям, человек взрослеет всю жизнь, независимо от возраста. Поэтому мы очень надеемся, что эта история понравится и подростку, и человеку с большим жизненным опытом — и наша аудитория окажется максимально широкой».

За производство сериала отвечают INEY Productions и GALA Production по заказу «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Москва слезам не верит. Все только начинается» (16+), «Ландыши» (18+), «Комбинация» (18+) и другие).

«Рыцари Сорока Островов» (1992) — первый опубликованный роман Сергея Лукьяненко, который вскоре стал одним из самых известных российских писателей-фантастов. Уже дебют писателя был удостоен премии «Меч Руматы» как лучшее произведение в жанре приключенческой фантастики, а коллеги и эксперты заговорили о появлении нового талантливого фантаста.

О сериале «Рыцари Сорока Островов» (18+)

Жанр: фантастика

Режиссер-постановщик: Егор Чичканов

Оператор-постановщик: Андрей Гуркин

Авторы сценария: Сергей Лукьяненко, Иван Никифоров, Сергей Левитан, Софья Донианц, Анастасия Симбирцева, Галина Суханова, Андрей Мармонтов

Продюсеры INEY Productions: Андрей Золотарев, Алена Акимова

Продюсер GALA Production: Галина Стрижевская

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Креативные продюсеры: Андрей Золотарев, Иван Никифоров, Марина Наумова, Кирилл Ашумов

Продюсер постпродакшн «НМГ Студии»: Анна Крутий

Продюсер постпродакшн: Максим Абрамов

Исполнительный продюсер: Галина Нахимовская

Линейный продюсер «НМГ Студии»: Марина Лаврова

Художник-постановщик: Андрей Белан

Художник по костюмам: Сергей Шичкин

Художник по гриму: Евгения Малай

Художники по реквизиту: Сергей Охапкин

В ролях: Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Александра Нестерова, Елисей Чучилин, Ника Жукова, Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков, Юлия Волкова, Артем Кисаков, Дмитрий Ковган, Владимир Сарапульцев, Мирослава Михайлова, Астан Агрба, Илья Куруч, Арсений Вейс, Екатерина Гонтаренко, Трофим Тихонов, Илья Сигалов, Алиса Конашенкова, Виолетта Онор, Егор Абрамов, Степан Летковский, Мария Пореченкова, Михаил Жаков, Руслан Чагилов, Александр Макаров, Веневьева Новицкая, Арсений Касперович и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком» rt.ru

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных