Апелляционный суд посчитал правомерным решение нижегородской администрации отменить 31 частный маршрут Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Первый арбитражный суд апелляционной инстанции (г.Владимир) посчитал правомерным решение администрации Нижнего Новгорода отменить 31 маршрут частных перевозчиков. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.



Согласно опубликованной информации, 19 декабря 2016 года, рассмотрев жалобу нижегородской администрации, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новый судебный акт.







Первый арбитражный суд апелляционной инстанции (г.Владимир) посчитал правомерным решение администрации Нижнего Новгорода отменить 31 маршрут частных перевозчиков. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.Согласно опубликованной информации, 19 декабря 2016 года, рассмотрев жалобу нижегородской администрации, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новый судебный акт. Напомним , что арбитражный суд Нижегородской области 23 сентября 2016 года рассмотрел иск 13 частных перевозчиков (восьми индивидуальных предпринимателей и пяти ООО) к горадминистрации. Предприниматели требовали признать незаконным отказ им в выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам сроком на пять лет. Кроме того, они посчитали неправомерной отмену 31 маршрута регулярных перевозок. Суд удовлетворил иски заявителей и обязал администрацию выдать перевозчикам свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам №№Т-66, Т-51, Т-65, Т-35, Т-81, Т-117, Т-34, Т-2, Т-23, Т-6, Т-44, Т-29, Т-38, Т-48, Т-14, Т-10. Ранее в администрации Нижнего Новгорода сообщили, что не исключают переноса сроков отмены 31 частного маршрута (изначально планировалось, что они будут отменены, а 20 новых - введены в январе 2017 года). Напомним также, что 13 декабря 2016 года управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области обязало городскую администрацию отменить постановление об отмене 31 маршрута.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+