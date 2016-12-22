Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2016 15:35  [134] Горадминистрация выделит 30 млн рублей на ремонт подземного перехода рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде в 2017 году
22 декабря 2016 15:26  [99] Нижегородское УФАС выписало более 8,6 млн рублей штрафов предприятиям ПФО в рамках проверок исполнения гособоронзаказа
22 декабря 2016 14:47  [239] Карантин по ОРВИ введен в семи школах пяти районов Нижегородской области по данным на 21 декабря
22 декабря 2016 14:34  [133] Общий объем финансирования благоустройства придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2017 году превысит 700 млн рублей
22 декабря 2016 14:00  [122] Организаторы продлили срок приема заявок и проектов на участие в премии "Серебряный Лучник" – Приволжье до 30 декабря
22 декабря 2016 13:57  [144] Житель нижегородского села обжалует в суде результаты шахматного турнира
22 декабря 2016 12:34  [166] Росприроднадзор выявил шестикратное превышение нормативов выбросов в атмосферу аммиака на Дзержинском мясокомбинате
22 декабря 2016 11:20  [154] Прокуратура в Нижнем Новгороде пресекла распространение пропагандирующей уклонение от службы в армии информации в Интернете
21 декабря 2016 16:54  [298] Минтранс ДНР открыл пассажирский автобусный маршрут "Донецк - Нижний Новгород"
21 декабря 2016 16:45  [328] Дольщик из Нижегородской области пытается через суд расторгнуть договор с застройщиком из-за нарушения сроков сдачи дома
Общество

Апелляционный суд посчитал правомерным решение нижегородской администрации отменить 31 частный маршрут

20 декабря 2016 15:47  [784] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Первый арбитражный суд апелляционной инстанции (г.Владимир) посчитал правомерным решение администрации Нижнего Новгорода отменить 31 маршрут частных перевозчиков. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.

Согласно опубликованной информации, 19 декабря 2016 года, рассмотрев жалобу нижегородской администрации, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новый судебный акт.

Напомним, что арбитражный суд Нижегородской области 23 сентября 2016 года рассмотрел иск 13 частных перевозчиков (восьми индивидуальных предпринимателей и пяти ООО) к горадминистрации. Предприниматели требовали признать незаконным отказ им в выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам сроком на пять лет. Кроме того, они посчитали неправомерной отмену 31 маршрута регулярных перевозок. Суд удовлетворил иски заявителей и обязал администрацию выдать перевозчикам свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам №№Т-66, Т-51, Т-65, Т-35, Т-81, Т-117, Т-34, Т-2, Т-23, Т-6, Т-44, Т-29, Т-38, Т-48, Т-14, Т-10.

Ранее в администрации Нижнего Новгорода сообщили, что не исключают переноса сроков отмены 31 частного маршрута (изначально планировалось, что они будут отменены, а 20 новых - введены в январе 2017 года). Напомним также, что 13 декабря 2016 года управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области обязало городскую администрацию отменить постановление об отмене 31 маршрута.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph