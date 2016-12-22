(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Дума Нижнего Новгорода одобрила бюджет города на 2017 год. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Думы 21 декабря.
Основные характеристики
бюджета, как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, выглядят следующим образом: доходы на 2017 год запланированы в размере 26,2 млрд рублей (на 4,1 млрд рублей больше, чем первоначальные доходы 2016 года), расходы - 27,11 млрд рублей (рост составил 4,21 млрд рублей). Дефицит составит 942,6 млн рублей (рост - более 107 млн рублей).
Из этих средств на обновление
подвижного состава транспортных муниципальных предприятий, в частности, планируется направить 693 млн рублей, на соцподдержку граждан
- 344,2 млн рублей, на уличное освещение
- 200 млн рублей, на строительство школ
- 85,9 млн рублей, на строительство жилья
для расселения граждан - 12,9 млн рублей, на контракты со СМИ
- 6,14 млн рублей, на снос несанкционированных торговых объектов
- 4 млн рублей.
Согласно проекту, на 2018 год доходы и расходы будут ниже, чем в 2017 году. Доходная часть запланирована в объеме 25,46 млрд рублей, расходная - 25,79 млрд рублей. Дефицит также прогнозируется в меньшем объеме - 323 млн рублей. На 2019 год запланирован профицит бюджета в размере 257 млн рублей, доходы - 27,22 млрд, расходы также планируются ниже уровня 2017 года - 26,97 млрд рублей.
После доклада директора департамента финансов депутаты задали ему вопросы по проекту бюджета. Так, депутат от КПРФ Евгений Лазарев выразил мнение, что "высокая доля непрограммных расходов - 3 млрд рублей, составляющих 7% от всех бюджетных расходов - свидетельствует от низком качестве планирования бюджета". Депутат также подчеркнул, что, по его мнению, проект бюджета не соответствует принципу полноты отражения расходов, так как планы реализации бюджета не приложены к проекту бюджета.
Юрий Мочалкин ответил, что доля непрограммных расходов в 2017 году меньше, чем в 2016 году. "Насколько бюджет эффективен - будет понятно при его исполнении", - отметил Мочалкин.
Лазарев также поинтересовался, были ли учтены замечания прокуратуры Нижнего Новгорода, которая указала на недостаточность ассигнований в бюджете 2017 года на содержание дорожной сети, туристических мероприятий и мероприятий по расселению аварийного фонда. Юрий Мочалкин подчеркнул, что замечания были учтены.
Депутат от "Справедливой России" Александр Разумовский, в свою очередь, спросил, какую сумму заимствований администрация намерена привлечь на погашение муниципального долга в 2017 года и каков ожидаемый размер кредиторской задолженности на начало следующего года. Юрий Мочалкин ответил, что объем заимствований ожидается в размере 10 млрд рублей, кредиторская задолженность - порядка 1,5 млрд рублей.
По итогам обсуждения вопроса Евгений Лазарев предложил отклонить проект бюджета Нижнего Новгорода на 2017 год. Однако в итоге депутаты проголосовали за принятие проекта бюджета: 32 из 37 присутствующих депутатов - за, трое - против, двое - воздержались.
Напомним, в ходе рассмотрения бюджета в ноябре-декабре 2016 года депутаты и общественные деятели обращались с просьбами по его корректировке. Так, директор МП "Нижегородские бани", депутат Николай Сатаев просил
горадминистрацию выделить порядка 24,8 млн рублей на помывку граждан - "льготников", директор ООО "ЗооЗащита НН" Владимир Гройсман - 5 млн рублей на стерилизацию
безнадзорных животных, председатель комиссии Гордумы по соцполитике Василий Пушкин - выделить всю запрашиваемую школами на капремонт сумму в 233 млн рублей.
В итоге администрация полностью удовлетворила
просьбу Владимира Гройсмана, частично - на 10 млн рублей - просьбу Николая Сатаева
. На капремонт школ же в бюджете на 2017 год администрация предусмотрела
менее 1/10 части от необходимой суммы - 20 млн рублей.
Напомним также, что в 2017 году администрация намерена
прокредитоваться на 20,2 млрд рублей, и, в частности, разместить облигационный заем на 5 млрд рублей.
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