Компания Феликса Верховодова и Элады Нагорной намерена вырубить 18 деревьев для строительства кафе на Верхневолжской набережной Общество

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(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)

ООО "Шатфорд Н" планирует вырубить 18 деревьев для строительства кафе на Верхневолжской набережной. Об этом сообщает департамент градостроительного развития администрации Нижнего Новгорода.Администрация сообщает, что на набережной, напротив гостиницы "Октябрьская", действительно ведется строительство ресторана. Разрешение на строительство на земельном участке площадью 2 480 кв м. выдано 30 сентября 2016 года до 30 декабря 2017 года. "Участок находится в собственности "Шатфорд Н", согласно договору купли-продажи от 13 ноября 2012 года. В соответствии с письмом министерства экологии Нижегородской области, участок проектирования не относится к особо охраняемым территориям", - отметили в департаменте.Проект строительства предполагает вырубку 18 зеленых насаждений: семь живых деревьев и 11 сухостоев. "Предусмотрена компенсационная выплата в размере 879,08 тысячи рублей без выполнения компенсационных посадок", - сказали в администрации."Также МКУ "Административно-техническая инспекция по благоустройству Нижнего Новгорода" оформило ООО "ГАЗПО" ордер на прокладку газопровода по адресу: Верхневолжская набережная, 10а - 9а - ул. Минина, 20б. Сроки работ - с 8 декабря по 25 декабря 2016 года", - добавили в градостроительном департаменте.СПРАВКА:ООО "Шатфорд Н" зарегистрировано в 2002 году. Уставный капитал – 16 млн рублей. Учредители – депутат Заксобрания Нижегородской области Феликс Верховодов и директор департамента рекламы и маркетинга группы компаний "Столица Нижний" Элада Нагорная. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительная деятельность: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах, деятельность кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.