Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2016 15:35  [130] Горадминистрация выделит 30 млн рублей на ремонт подземного перехода рядом с Московским вокзалом в Нижнем Новгороде в 2017 году
22 декабря 2016 15:26  [96] Нижегородское УФАС выписало более 8,6 млн рублей штрафов предприятиям ПФО в рамках проверок исполнения гособоронзаказа
22 декабря 2016 14:47  [211] Карантин по ОРВИ введен в семи школах пяти районов Нижегородской области по данным на 21 декабря
22 декабря 2016 14:34  [126] Общий объем финансирования благоустройства придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2017 году превысит 700 млн рублей
22 декабря 2016 14:00  [105] Организаторы продлили срок приема заявок и проектов на участие в премии "Серебряный Лучник" – Приволжье до 30 декабря
22 декабря 2016 13:57  [141] Житель нижегородского села обжалует в суде результаты шахматного турнира
22 декабря 2016 12:34  [138] Росприроднадзор выявил на Дзержинском мясокомбинате превышение нормативов ПДВ в атмосферу по аммиаку в шесть раз
22 декабря 2016 11:20  [146] Прокуратура в Нижнем Новгороде пресекла распространение в пропагандирующей уклонение от службы в армии информации в Интернете
21 декабря 2016 16:54  [296] Минтранс ДНР открыл пассажирский автобусный маршрут "Донецк - Нижний Новгород"
21 декабря 2016 16:45  [326] Дольщик из Нижегородской области пытается через суд расторгнуть договор с застройщиком из-за нарушения сроков сдачи дома
Общество

Компания Феликса Верховодова и Элады Нагорной намерена вырубить 18 деревьев для строительства кафе на Верхневолжской набережной

21 декабря 2016 11:53  [857] Общество
(Фото: Яндекс.Карты)

Фото: Яндекс.Карты

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) ООО "Шатфорд Н" планирует вырубить 18 деревьев для строительства кафе на Верхневолжской набережной. Об этом сообщает департамент градостроительного развития администрации Нижнего Новгорода.

Администрация сообщает, что на набережной, напротив гостиницы "Октябрьская", действительно ведется строительство ресторана. Разрешение на строительство на земельном участке площадью 2 480 кв м. выдано 30 сентября 2016 года до 30 декабря 2017 года. "Участок находится в собственности "Шатфорд Н", согласно договору купли-продажи от 13 ноября 2012 года. В соответствии с письмом министерства экологии Нижегородской области, участок проектирования не относится к особо охраняемым территориям", - отметили в департаменте.

Проект строительства предполагает вырубку 18 зеленых насаждений: семь живых деревьев и 11 сухостоев. "Предусмотрена компенсационная выплата в размере 879,08 тысячи рублей без выполнения компенсационных посадок", - сказали в администрации.

"Также МКУ "Административно-техническая инспекция по благоустройству Нижнего Новгорода" оформило ООО "ГАЗПО" ордер на прокладку газопровода по адресу: Верхневолжская набережная, 10а - 9а - ул. Минина, 20б. Сроки работ - с 8 декабря по 25 декабря 2016 года", - добавили в градостроительном департаменте.

СПРАВКА:
ООО "Шатфорд Н" зарегистрировано в 2002 году. Уставный капитал – 16 млн рублей. Учредители – депутат Заксобрания Нижегородской области Феликс Верховодов и директор департамента рекламы и маркетинга группы компаний "Столица Нижний" Элада Нагорная. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительная деятельность: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах, деятельность кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph