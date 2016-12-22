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Общество

Гордума утвердила требования к размещению медиафасадов в Нижнем Новгороде

21 декабря 2016 12:03  [257] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Гордума утвердила требования к размещению медиафасадов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 21 декабря 2016 года.

Как отмечается в решении Думы, ранее было предусмотрено, что размещение медиафасадов должно осуществляется в соответствии с концепцией, разработанной горадминистрацией. Во исполнение данного пункта сегодня и были утверждены требования к размещению и адресный перечень установки медиафасадов.

Так, согласно документации, медиафасады можно устанавливать по следующим адресам: площадь Революции, д.7; ул.Карла Маркса, д.21 и ул.Львовская, д.2Б. В первых двух случаях объем информационного поля не должен превышать 1,5 тысяч кв м, в последнем - 300 кв м. Медиаконструкции должны размещаться на главных фасадах вышеназванных зданий, а их внешний вид и способ размещения определяются в соответствии с утвержденной схемой.

Напомним, в июне 2016 года Гордума ввела запрет на эксплуатацию рекламных конструкций с использованием "бегущей строки" в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:
Требования к размещению и местам установки медиафасадов на территории города Нижнего Новгорода

2.1. При размещении рекламной конструкции в виде медиафасада не должно нарушаться естественное освещение окон, нормативная инсоляция. Площадь информационного поля медиафасада определяется индивидуально в зависимости от архитектуры здания, исходя из размеров фасада, на котором целесообразно размещение конструкции (сетки) без нарушения архитектурного облика существующей застройки города.

2.2. В случае размещения медиафасада по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции д.7 необходимо соблюдать следующие требования:
2.2.1. Медиафасад должен размещаться на главном фасаде здания, выходящего на привокзальную площадь, органично вписываясь в функциональную среду данной территории.
2.2.2. По форме должен повторять архитектуру фасада, не должен нарушать эстетическое восприятие среды.
2.2.3. Площадь информационного поля не должна превышать 1500 кв.м.
2.2.4. Внешний вид и способ размещения медиафасада определяются в соответствии со схемой размещения медиафасадов.

2.3. В случае размещения медиафасада по адресу город Нижний Новгород, ул.Львовская, д.2Б необходимо соблюдать следующие требования:
2.3.1. Медиафасад должен размещаться на главном фасаде здания, выходящего на ул. Львовскую.
2.3.2. Площадь информационного поля не должна превышать 300 кв.м.
2.3.3. Внешний вид и способ размещения медиафасада определяются в соответствии со схемой размещения медиафасадов.

2.4. В случае размещения медиафасада по адресу город Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, д.21 необходимо соблюдать следующие требования:
2.4.1. Медиафасад должен размещаться на главном фасаде здания, выходящего на ул.Карла Маркса.
2.4.2. Площадь информационного поля не должна превышать 1500 кв.м.
2.4.3. Внешний вид и способ размещения медиафасада определяются в соответствии со схемой размещения медиафасадов.

2.5. Допускаются любые вариации размещения медиафасада в соответствии с техническими требованиями и правилами, установленными действующим законодательством.

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