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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей пенсионерки Надежды Захаровой в Богородске Нижегородской области

23 декабря 2016 11:13  [148] Происшествия
(Фото: ПСО Волонтер)

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей пенсионерки Надежды Захаровой в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ПСО "Волонтер" 23 декабря 2016 года.

Согласно информации, 61-летняя Надежда Захарова утром 18 декабря 2016 года ушла из дома, расположенного на ул.Котельникова, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 155 см, короткие русые волосы, карие глаза. Была одета в светло-коричневую меховую шапку, черное пальто, красную олимпийку, черные колготки и черные сапоги. При себе имела только ключи от дома. Страдает потерей памяти.

Любую информацию, касающуюся местонахождения пропавшей, волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8(831)291-51-51 (волонтеры).

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