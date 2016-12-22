Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей пенсионерки Надежды Захаровой в Богородске Нижегородской области Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей пенсионерки Надежды Захаровой в Богородске Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ПСО "Волонтер" 23 декабря 2016 года.Согласно информации, 61-летняя Надежда Захарова утром 18 декабря 2016 года ушла из дома, расположенного на ул.Котельникова, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.Приметы пропавшей: худощавого телосложения, рост 155 см, короткие русые волосы, карие глаза. Была одета в светло-коричневую меховую шапку, черное пальто, красную олимпийку, черные колготки и черные сапоги. При себе имела только ключи от дома. Страдает потерей памяти.Любую информацию, касающуюся местонахождения пропавшей, волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8(831)291-51-51 (волонтеры).