Администрация Дзержинска намерена направить 133,5 млн рублей на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Химик" Спорт

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Администрация Дзержинска Нижегородской области намерена направить 133,5 млн рублей на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Химик". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, торги на право выполнения этих работа назначены на 16 января 2017 года. Реконструкция объекта должна быть завершена до декабря следующего года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 133 млн 592 тысячи рублей, в том числе из федерального бюджета должно быть выделено 44,6 млн рублей.







Администрация Дзержинска Нижегородской области намерена направить 133,5 млн рублей на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Химик". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.Согласно информации, торги на право выполнения этих работа назначены на 16 января 2017 года. Реконструкция объекта должна быть завершена до декабря следующего года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 133 млн 592 тысячи рублей, в том числе из федерального бюджета должно быть выделено 44,6 млн рублей. Напомним , администрация Нижнего Новгорода намерена начать строительство тренировочной площадки к ЧМ-2018 на ул. Карла Маркса в I квартале 2017 года. Напомним также , что в январе 2016 года FIFA утвердила три предматчевые тренировочные площадки к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Одна из них - на базе детской спортивной школы "Мещера" (ул. Карла Маркса, 17а), вторая - в 200 метрах от дома №19 по ул. Карла Маркса, третья - на стадионе "Локомотив" (пер. Балаклавский,1).

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