Потерпевшая по делу Сергея Белова ждет квартиру в ранее обещанном нижегородскими властями доме Политика

Надежда Рожкова и Сергей Белов Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Потерпевшая по делу нижегородского сити-менеджера Сергея Белова ждет квартиру в ранее обещанном властями доме. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" из зала суда 23 декабря 2016 года.



Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд



В ходе заседания 23 декабря 2016 года потерпевшая Наталья Боровкова, проживавшая в комнате вместе с матерью и сыном, заявила, что отказывается от компенсации в размере 1 млн 140 тысяч рублей, так как не согласна с ее размером - женщина желает получить полноценную квартиру в ранее обещанном властями доме (напомним, в июле 2016 года горадминистрация сообщила, что вопрос строительства этого дома



Также в ходе заседания суд принял к сведению желание одной из семейных пар оформить в собственность жилье в маневренном фонде вместо получения компенсации.



Еще одна потерпевшая - Татьяна Воронова - получила компенсацию в размере 1 млн 90 тысяч рублей (при стоимости ее комнаты в 990 тысяч рублей). При этом она заявила иск в размере 1 млн рублей с требованием возместить моральный ущерб. На требование суда объяснить сумму иска она пояснила, что из-за переживаний, связанных с обрушением дома, ухудшилось ее здоровье – у нее гастрит, дуоденит, кроме того, есть проблемы со зрением.



Остальные уже получили денежные компенсации и не имели претензий к администрации Ленинского района.



Заседание суда продолжится 13 января 2017 года.







Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина Потерпевшая по делу нижегородского сити-менеджера Сергея Белова ждет квартиру в ранее обещанном властями доме. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" из зала суда 23 декабря 2016 года.Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.В ходе заседания 23 декабря 2016 года потерпевшая Наталья Боровкова, проживавшая в комнате вместе с матерью и сыном, заявила, что отказывается от компенсации в размере 1 млн 140 тысяч рублей, так как не согласна с ее размером - женщина желает получить полноценную квартиру в ранее обещанном властями доме (напомним, в июле 2016 года горадминистрация сообщила, что вопрос строительства этого дома отложен , так как город намеревался получить для этого региональное софинансирование).Также в ходе заседания суд принял к сведению желание одной из семейных пар оформить в собственность жилье в маневренном фонде вместо получения компенсации.Еще одна потерпевшая - Татьяна Воронова - получила компенсацию в размере 1 млн 90 тысяч рублей (при стоимости ее комнаты в 990 тысяч рублей). При этом она заявила иск в размере 1 млн рублей с требованием возместить моральный ущерб. На требование суда объяснить сумму иска она пояснила, что из-за переживаний, связанных с обрушением дома, ухудшилось ее здоровье – у нее гастрит, дуоденит, кроме того, есть проблемы со зрением.Остальные уже получили денежные компенсации и не имели претензий к администрации Ленинского района.Заседание суда продолжится 13 января 2017 года. Напомним , по данным на 16 декабря потерпевшие заявили гражданские иски на 11,3 млн рублей.Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

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