Потерпевшая по делу Сергея Белова ждет квартиру в ранее обещанном нижегородскими властями доме

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Надежда Рожкова и Сергей Белов
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Потерпевшая по делу нижегородского сити-менеджера Сергея Белова ждет квартиру в ранее обещанном властями доме. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" из зала суда 23 декабря 2016 года.
Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал
меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В ходе заседания 23 декабря 2016 года потерпевшая Наталья Боровкова, проживавшая в комнате вместе с матерью и сыном, заявила, что отказывается от компенсации в размере 1 млн 140 тысяч рублей, так как не согласна с ее размером - женщина желает получить полноценную квартиру в ранее обещанном властями доме (напомним, в июле 2016 года горадминистрация сообщила, что вопрос строительства этого дома отложен
, так как город намеревался получить для этого региональное софинансирование).
Также в ходе заседания суд принял к сведению желание одной из семейных пар оформить в собственность жилье в маневренном фонде вместо получения компенсации.
Еще одна потерпевшая - Татьяна Воронова - получила компенсацию в размере 1 млн 90 тысяч рублей (при стоимости ее комнаты в 990 тысяч рублей). При этом она заявила иск в размере 1 млн рублей с требованием возместить моральный ущерб. На требование суда объяснить сумму иска она пояснила, что из-за переживаний, связанных с обрушением дома, ухудшилось ее здоровье – у нее гастрит, дуоденит, кроме того, есть проблемы со зрением.
Остальные уже получили денежные компенсации и не имели претензий к администрации Ленинского района.
Заседание суда продолжится 13 января 2017 года.
Напомним
, по данным на 16 декабря потерпевшие заявили гражданские иски на 11,3 млн рублей.
Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина было возбуждено
в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.
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