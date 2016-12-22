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Политика

Потерпевшая по делу Сергея Белова ждет квартиру в ранее обещанном нижегородскими властями доме

23 декабря 2016 12:16  [97] Политика
Надежда Рожкова и Сергей Белов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Надежда Рожкова и Сергей Белов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Потерпевшая по делу нижегородского сити-менеджера Сергея Белова ждет квартиру в ранее обещанном властями доме. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" из зала суда 23 декабря 2016 года.

Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе заседания 23 декабря 2016 года потерпевшая Наталья Боровкова, проживавшая в комнате вместе с матерью и сыном, заявила, что отказывается от компенсации в размере 1 млн 140 тысяч рублей, так как не согласна с ее размером - женщина желает получить полноценную квартиру в ранее обещанном властями доме (напомним, в июле 2016 года горадминистрация сообщила, что вопрос строительства этого дома отложен, так как город намеревался получить для этого региональное софинансирование).

Также в ходе заседания суд принял к сведению желание одной из семейных пар оформить в собственность жилье в маневренном фонде вместо получения компенсации.

Еще одна потерпевшая - Татьяна Воронова - получила компенсацию в размере 1 млн 90 тысяч рублей (при стоимости ее комнаты в 990 тысяч рублей). При этом она заявила иск в размере 1 млн рублей с требованием возместить моральный ущерб. На требование суда объяснить сумму иска она пояснила, что из-за переживаний, связанных с обрушением дома, ухудшилось ее здоровье – у нее гастрит, дуоденит, кроме того, есть проблемы со зрением.

Остальные уже получили денежные компенсации и не имели претензий к администрации Ленинского района.

Заседание суда продолжится 13 января 2017 года.

Напомним, по данным на 16 декабря потерпевшие заявили гражданские иски на 11,3 млн рублей.

Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

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