Нижегородец подозревается в избиении до смерти приятеля из-за банковской карты Происшествия

Фото: СК РФ

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода подозревается в избиении до смерти приятеля из-за банковской карты. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 23 декабря 2016 года.Согласно информации, уголовное дело возбуждено в отношении 29-летнего мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).Как было установлено, днем 21 декабря в квартире дома по ул. Заливной поссорились два приятеля, началась драка. В итоге 29-летний подозреваемый жестоко избил 33-летнего потерпевшего. Он наносил ему удары руками, ногами и деревянной палкой по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.Подозреваемый вину признал. Следователям он пояснил, что поссорился с другом из-за того, что попросил его снять деньги с банковской карты или предоставить пин-код карты. Но получил отказ. В ближайшее время 29-летнему мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.