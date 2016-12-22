Синоптики прогнозируют погоду с кратковременным снегом в Нижегородской области 23-26 декабря Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют погоду с кратковременным снегом в Нижегородской области 23-26 декабря 2016 года. Об этом сообщает гидрометцентр.Согласно информации, в эти дни под влиянием атлантического воздуха при юго-западных ветрах сохранится теплая неустойчивая погода. Положительная аномалия среднего температурного фона превысит пять градусов: максимальная температура воздуха днем составит -1…-4°, в ночные часы около -5°, при прояснениях до -7…-9°. Будет преобладать облачная погода с кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега, также прогнозируется гололед.