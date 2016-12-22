Нижегородец приговорен к 12 годам за убийство знакомой из-за рассказов о погибшем муже Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Суд



Осужденный в ходе ссоры подобрал на земле палку и избил ей женщину по голове, от чего пострадавшая скончалась на месте. Для того, что бы скрыть преступление, мужчина перетащил тело погибшей в кусты. После того, как мужчину задержали, он сразу сознался в содеянном.



Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 12 годам колонии строго режима. Мужчина из Нижегородской области приговорен к 12 годам за убийство знакомой из-за рассказов о погибшем муже. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 23 декабря 2016 года.Суд установил , что осужденный 32-летний мужчина и 31-летняя потерпевшая познакомились 15 августа текущего года. В ночь на 16 августа они во дворе дома по ул. Космонавтов г. Дзержинск распивали слабоалкогольные напитки и поссорились из-за того, что женщина рассказывала мужчине о недавно погибшем муже.Осужденный в ходе ссоры подобрал на земле палку и избил ей женщину по голове, от чего пострадавшая скончалась на месте. Для того, что бы скрыть преступление, мужчина перетащил тело погибшей в кусты. После того, как мужчину задержали, он сразу сознался в содеянном.Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 12 годам колонии строго режима.

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