Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
23 декабря 2016 13:20  [55] Нижегородец приговорен к 12 годам за убийство знакомой из-за рассказов о погибшем муже
23 декабря 2016 13:10  [188] Проверка проводится по факту аварии с гибелью сотрудницы ГЖД в Нижегородской области, - УГИБДД
23 декабря 2016 12:33  [95] Нижегородец подозревается в избиении до смерти приятеля из-за банковской карты
23 декабря 2016 11:13  [254] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей пенсионерки Надежды Захаровой в Богородске Нижегородской области
23 декабря 2016 11:13  [110] Суд оштрафовал на 1,3 млн рублей нижегородского бизнесмена за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев
23 декабря 2016 10:44  [141] Жительница Арзамасского района Нижегородской области подозревается в причинении смерти сожителю
23 декабря 2016 10:16  [109] Пенсионер погиб в результате пожара в Нижегородской области 22 декабря
23 декабря 2016 10:07  [286] Более 20 человек предстанут перед судом в Нижегородской области по обвинению в мошенничестве с субсидиями на 6 млн рублей
23 декабря 2016 09:33  [161] Полицейский предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в получении взятки в размере 40 тысяч рублей
22 декабря 2016 17:38  [346] Аварийное отключение электроэнергии произошло в центре Нижнего Новгорода 22 декабря
Происшествия

Нижегородец приговорен к 12 годам за убийство знакомой из-за рассказов о погибшем муже

23 декабря 2016 13:20  [55] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина из Нижегородской области приговорен к 12 годам за убийство знакомой из-за рассказов о погибшем муже. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 23 декабря 2016 года.

Суд установил, что осужденный 32-летний мужчина и 31-летняя потерпевшая познакомились 15 августа текущего года. В ночь на 16 августа они во дворе дома по ул. Космонавтов г. Дзержинск распивали слабоалкогольные напитки и поссорились из-за того, что женщина рассказывала мужчине о недавно погибшем муже.

Осужденный в ходе ссоры подобрал на земле палку и избил ей женщину по голове, от чего пострадавшая скончалась на месте. Для того, что бы скрыть преступление, мужчина перетащил тело погибшей в кусты. После того, как мужчину задержали, он сразу сознался в содеянном.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 12 годам колонии строго режима.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph