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Политика

Нижегородская администрация заявила об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов

23 декабря 2016 15:46  [44] Политика
Дмитрий Цыганков (Фото: НИА Нижний Новгород)

Дмитрий Цыганков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация заявила об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода 23 декабря 2016 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, руководитель МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков, назначенный в феврале 2016 года, продолжает оставаться генеральным директором ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ ПРОМ ИНВЕСТ". В администрации сообщили, что основания для рассмотрения вопроса о соблюдении Цыганковым антикоррупционного законодательства отсутствуют.

"Цыганков не является муниципальным служащим и гендиректором предприятия – он исполняет его обязанности и замещает должность первого заместителя гендиректора. Федеральным законом ограничительные нормы, связанные с коммерческой деятельностью, установлены исключительно для руководителей унитарных предприятий. Трудовой договор между администрацией города и Дмитрием Цыганковым не заключался", - заявили в департаменте

Напомним, согласно данным на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, 1 июня 2016 года Дмитрий Цыганков обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу о его банкротстве. Долг Цыганкова перед кредиторами вместо с суммой пеней и штрафов составляет порядка 125 млн рублей. сообщается, что в 2012 году ИП Цыганков Д.В. был признан несостоятельным.

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