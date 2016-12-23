Нижегородская администрация заявила об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов Политика

Дмитрий Цыганков Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация заявила об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода 23 декабря 2016 года.



Согласно данным ЕГРЮЛ, руководитель МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков,



"Цыганков не является муниципальным служащим и гендиректором предприятия – он исполняет его обязанности и замещает должность первого заместителя гендиректора. Федеральным законом ограничительные нормы, связанные с коммерческой деятельностью, установлены исключительно для руководителей унитарных предприятий. Трудовой договор между администрацией города и Дмитрием Цыганковым не заключался", - заявили в департаменте



Нижегородская администрация заявила об отсутствии правовых оснований для проверки Дмитрия Цыганкова на конфликт интересов. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода 23 декабря 2016 года.Согласно данным ЕГРЮЛ, руководитель МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков, назначенный в феврале 2016 года, продолжает оставаться генеральным директором ЗАО "ВЕРТИКАЛЬ ПРОМ ИНВЕСТ". В администрации сообщили, что основания для рассмотрения вопроса о соблюдении Цыганковым антикоррупционного законодательства отсутствуют."Цыганков не является муниципальным служащим и гендиректором предприятия – он исполняет его обязанности и замещает должность первого заместителя гендиректора. Федеральным законом ограничительные нормы, связанные с коммерческой деятельностью, установлены исключительно для руководителей унитарных предприятий. Трудовой договор между администрацией города и Дмитрием Цыганковым не заключался", - заявили в департаменте Напомним , согласно данным на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, 1 июня 2016 года Дмитрий Цыганков обратился в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу о его банкротстве. Долг Цыганкова перед кредиторами вместо с суммой пеней и штрафов составляет порядка 125 млн рублей. сообщается, что в 2012 году ИП Цыганков Д.В. был признан несостоятельным.

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