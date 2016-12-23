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Бизнес

Группа "Т Плюс" получила в концессию объекты теплоснабжения и ГВС Кстова и Кстовского района Нижегородской области

23 декабря 2016 16:38  [251] Бизнес

Группа "Т Плюс" получила в концессию сроком на 30 лет объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) Кстова и Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, концессионное соглашение по управлению объектами теплоснабжения и ГВС было подписано в Кстове 23 декабря 2016 года. Свои подписи под документом поставили от имени муниципальных властей Кстова и района глава администрации города Эдуард Салахутдинов, от имени Группы "Т Плюс" – директор Нижегородского филиала компании Александр Фролов. При подписании соглашения присутствовали глава администрации Кстовского района Кирилл Культин и президент Группы "Т Плюс" Андрей Вагнер.

Концессионное соглашение заключено для реализации инвестиционных мероприятий по реконструкции и модернизации теплосетевого имущества. При этом сумма инвестиций компании в теплосетевые активы города и района в течение срока действия договора составит 3,3 млрд рулей.

Общая протяженность сетей отопления и ГВС, находящихся в муниципальной собственности Кстова и Кстовского района, составляет 133,4 км, суммарная нагрузка потребителей – 200 Гкал/ч. Основным источником теплоснабжения города является Новогорьковская ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс", кроме того в Кстове имеется четыре газовые котельные. В населенных пунктах Кстовского района работают 25 газовых котельных, большинство их которых являются неэффективными и имеют высокий износ оборудования.

Представленная "Т Плюс" инвестиционная программа предусматривает в первые пять лет действия концессии направить на реконструкцию теплосетевой инфраструктуры Кстова более 250 млн рублей, Кстовского района – свыше 110 млн рублей. Среди запланированных инвестпрограммой мероприятий использование при замене трубопроводов отопления и ГВС труб из современных материалов, автоматизация и реконструкция центральных тепловых пунктов и строительство индивидуальных теплопунктов, полная автоматизация котельных в Кстове. На территории Кстовского района предполагается реконструировать 22 и закрыть три неэффективные котельные, построить современную блочно-модульную котельную в поселке Чернышиха. При этом рост тарифа на тепло в течение этих лет не будет превышать 6,5% в год.

Для обслуживания тепловых сетей Кстова и Кстовского района в структуре Нижегородского филиала "Т Плюс" создана новая производственная площадка – Кстовские тепловые сети (КТС), где будут трудоустроены инженерно-технические работники и ремонтный персонал, работавший ранее в теплосетевом предприятии ОАО "ТСКР". Офис КТС будет размещаться в новом административном корпусе, построенном на территории Новогорьковской ТЭЦ, ввод которого в эксплуатацию также состоялся 23 декабря.

"По договору концессии мы берем на себя ответственность перед жителями за качество предоставленных услуг. Энергетики "Т Плюс" ставят задачу сделать теплосетевой комплекс города и района современным и эффективным", – отметил Александр Фролов.

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