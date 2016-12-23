Нижегородский ЖК "Маршал Град" начал работать по программе военной ипотеки Общество

ЖК Маршал град (проект) Фото: Маршал Град" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Застройщик ЖК "Маршал Град" (ООО "Объектстрой") начал работать по программе военной ипотеки. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель застройщика



По ее словам, Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих аккредитовало ЖК "Маршал Град" по данной программе в конце ноября 2016 года.



Как отметила Татьяна Юрина, аккредитация жилого комплекса Росвоенипотекой является еще одним подтверждением высокого уровня надежности застройщика, поскольку выдается она только в случае ведения деятельности в полном соответствии с законодательством и высокой степени строительной готовности. "Отмечу, что наиболее важным пунктом является безупречно чистая деловая репутация застройщика", - подчеркнула представитель застройщика.



В настоящее время ЖК "Маршал Град" прошел аккредитацию в нескольких банках по программе военной ипотеки. Это АО АБ "РОССИЯ" и ПАО АКБ "Связь-Банк" (с остальными идет согласование). "Процесс довольно длительный, но уже скоро выбор банков расширится", - сказала Татьяна Юрина.



"Наш комплекс пользуется популярностью среди военных, поступило очень большое количество запросов по военной ипотеке. И неспроста – комплекс строится на месте бывшего училища тыла и название носит тоже военное. А в будущем улица, на которой он расположился, будет носить имя маршала Баграмяна", - отметила Татьяна Юрина.



Она рассказала, что при наличии сертификата на военную ипотеку клиенту нужно обратиться в отдел продаж ЖК "Маршал Град". "Наши сотрудники помогут выбрать квартиру, разобраться в многообразии вариантов и даже предложат специальные условия, если они на тот момент будут действовать. Клиенту не нужно искать банк – все вопросы по одобрению ипотеки, рассылке документов и заявок берет на себя отдел продаж ЖК "Маршал Град", - заключила специалист.







Застройщик ЖК "Маршал Град" (ООО "Объектстрой") начал работать по программе военной ипотеки. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель застройщика ЖК "Маршал Град" Татьяна Юрина 23 декабря 2016 года.По ее словам, Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих аккредитовало ЖК "Маршал Град" по данной программе в конце ноября 2016 года.Как отметила Татьяна Юрина, аккредитация жилого комплекса Росвоенипотекой является еще одним подтверждением высокого уровня надежности застройщика, поскольку выдается она только в случае ведения деятельности в полном соответствии с законодательством и высокой степени строительной готовности. "Отмечу, что наиболее важным пунктом является безупречно чистая деловая репутация застройщика", - подчеркнула представитель застройщика.В настоящее время ЖК "Маршал Град" прошел аккредитацию в нескольких банках по программе военной ипотеки. Это АО АБ "РОССИЯ" и ПАО АКБ "Связь-Банк" (с остальными идет согласование). "Процесс довольно длительный, но уже скоро выбор банков расширится", - сказала Татьяна Юрина."Наш комплекс пользуется популярностью среди военных, поступило очень большое количество запросов по военной ипотеке. И неспроста – комплекс строится на месте бывшего училища тыла и название носит тоже военное. А в будущем улица, на которой он расположился, будет носить имя маршала Баграмяна", - отметила Татьяна Юрина.Она рассказала, что при наличии сертификата на военную ипотеку клиенту нужно обратиться в отдел продаж ЖК "Маршал Град". "Наши сотрудники помогут выбрать квартиру, разобраться в многообразии вариантов и даже предложат специальные условия, если они на тот момент будут действовать. Клиенту не нужно искать банк – все вопросы по одобрению ипотеки, рассылке документов и заявок берет на себя отдел продаж ЖК "Маршал Град", - заключила специалист. Как сообщалось ранее , Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов внесла ЖК "Маршал Град" в реестр аккредитованых объектов. Жилой комплекс тогда успешно прошел проверку по всем пунктам для соответствия требованиям внесения в реестр. "Причем у нас есть аккредитация не только в НГСР, но и более чем в 18 банках по Нижнему Новгороду, а это означает еще и серьезную проверку кредитными учреждениями, что также является своего рода показателем надежности", - отмечала тогда представитель застройщика. Напомним , компания "Объектстрой" вложит более 7 млрд рублей в строительство жилого комплекса "МаршалГрад" на Окском съезде. Кроме того, застройщик планирует создать на съезде благоустроенную набережную

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