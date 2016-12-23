Афиша культурно-массовых мероприятий в Нижнем Новгороде с 23 по 31 декабря Культура и отдых

Елка на пл. Горького Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Афиша культурно-массовых мероприятий в Нижнем Новгороде с 23 по 31 декабря24 декабря - Благотворительная акция - пешеходная экскурсия "Прогулки с Горьким по Рождественской стороне" для воспитанников детского дома №1 Сормовского района (ул. Рождественская). Начало в 16:00.24 декабря – Праздничное открытие "Горьковской елки", которое состоится в сквере на площади Горького. В программе: новогодний фудкорт, новогодняя ярмарка, творческие мастер-классы, благотворительные мастерские, литературный шатер, фотолокации на улице, благотворительный аукцион, концертная программа на сцене. Начало в 12:00.25 декабря - Новогодний концерт "Похождения Ёлочки, или Вариации на новогодние темы". (ул. Пискунова, 40, Нижегородская консерватория). Начало в 18:30.25 декабря – Начало работы экскурсионных трамваев на ул. Рождественской. Экскурсионный трамвай будет ездить по символическому "Рождественскому кольцу": от площади Маркина до Благовещенской площади и далее на площадь Народного единства. Кроме того, в рамках экскурсионной программы состоятся благотворительные рейсы для пожилых людей и детей с ограниченными физическими возможностями. Начало экскурсий в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 у новогодней ели на площади Маркина.28 декабря - Уникальная выставка японской гравюры укиё-э из известного собрания Олега Малахова – знатока и коллекционера искусства стран Востока откроется в Нижегородском художественном музее. В экспозиции будет представлено более 150 произведений XVIII-XIX веков. Зритель получит редкую возможность познакомиться с подлинными шедеврами таких гениев укиё-э, как Утамаро, Хокусай, Хиросигэ, Ёситоси и других мастеров, узнать об основных жанрах японской гравюры: бидзин-га (изображения красавиц), якуся-э (портреты актеров и сцены из постановок театра кабуки), муся-э (изображение самураев и сражений), фукэй-га (пейзаж), катёо-га (изображения цветов и птиц). По выходным дням в 12:00, 14:00, 16:00 – бесплатные экскурсии по выставке (только для ее посетителей). Экспозиция будет работать до 30 января 2017 года. (Кремль, корпус 3, этаж 3).29-30 декабря, 2-6 января - Работа катка и пункта проката коньков (10:00 - 20:00), Рождественская ярмарка, уличный фудкорт (10:00 до 17:00), интерактивная работа Деда Мороза и Снегурочки. 29 декабря в 12:00 состоится торжественное открытие зимней площадки - новогоднего городка. На празднике будет работать ведущий, запланированы конкурсы для детей от Снегурочки и Деда Мороза; выступление творческого коллектива "Синий лён".31 декабря - Площадка "Зимовки на Рождественской" будет работать с 10:00 до 16:00, 1 января - с 12:00 до 17:00, 7 и 8 января - с 10:00 до 20:00 будет работать каток.