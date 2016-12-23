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Культура и отдых

Правительство Нижегородской области запланировало строительство 12 модульных Домов культуры в регионе в 2017 году

23 декабря 2016 18:14  [395] Культура и отдых
Дмитрий Сватковский (Фото: НИА Нижний Новгород)

Дмитрий Сватковский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области запланировало строительство 12 модульных Домов культуры в регионе в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на заместителя губернатора Дмитрий Сватковский 23 декабря 2016 года.

Согласно информации, Сватковский вместе с министром культуры области Сергеем Гориным приняли участие в торжественной церемонии награждения лауреатов XVI областного конкурса на соискание премии губернатора Нижегородской области в сфере народного художественного творчества "Душа России".

"В 2017 году в регионе запланировано строительство 12 модульных Домов культуры по губернаторской программе и ввод в эксплуатацию Дивеевского комплекса славянской письменности. Кроме того, будет запущен новый проект по ремонту ДК и улучшению материально-технической базы областных досуговых центров и творческих клубов на общую сумму свыше 35 млн рублей", - рассказал замгубернатора.

Сергей Горин в свою очередь отметил, что "сегодня в 16-й раз награждаются самые лучшие вокалисты, танцоры, хористы и мастера народных промыслов. "Коллективы и исполнители прошли сложный предварительный отбор. Сделать выбор было очень сложно. В итоге 11 лауреатов получили дипломы, памятные статуэтки и губернаторскую премию", - добавил он.

Как сообщалось в декабре 2016 года, ООО "МКМ-Коммуникации" выиграло право на строительство II очереди центра славянской культуры в с. Дивеево. Объект должен быть построен до 20 декабря 2017 года.

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