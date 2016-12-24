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Общество

Митрополит Георгий заложил храм в честь святых апостола Тимофея и мученицы Татьяны в Нижнем Новгороде 24 декабря

25 декабря 2016 15:01  [114] Общество
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий заложил храм в честь святых апостола Тимофея и мученицы Татьяны в Нижнем Новгороде 24 декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Согласно информации, храм был заложен на улице Трамвайной в Молитовском благочинии. Перед закладкой были освящены два купола будущей церкви, после чего их подняли на крышу.

Новый храм будет занимать часть здания, где разместится православная гимназия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эта гимназия станет десятым по счету общеобразовательным учреждением в епархии. Она станет первым таким учреждением в Нижнем Новгороде, где будет собственный гимназический храм. "Территория у здания будет благоустроена. Сквер, детская площадка, памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию — место для прогулок, которое должно понравиться нижегородцам", — сказал директор ООО "Региональный инженерный центр", архитектор Юрий Коваль.

Здание, где разместятся гимназия и храм, было построено в конце XIX века и относилось к льнопрядильной фабрике. Последние два десятилетия помещения не эксплуатировались и находились в запущенном состоянии. В настоящее время ведутся работы по реконструкции.

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