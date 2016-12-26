Нижегородское ООО "Энергогарант" области погасило около 5 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры

ООО " Инжиниринговая компания "Энергогарант" в Кстове Нижегородской области погасило долги по зарплате в размере около 5 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура региона 26 декабря 2016 года.
Обращение работников промышленного предприятия о невыплате зарплаты поступило в Кстовскую городскую прокуратуру в сентябре.
В ходе проверки доводы обращения подтвердились: было установлено, что на предприятии имелась задолженность по зарплате перед 78 работниками за июль-октябрь 2016 года в размере около 5 млн рублей. "Одной из причин образования задолженности явилось фактическое прекращение производственной деятельности предприятия в отсутствие своевременных кадровых решений со стороны руководства", - говорится в сообщении.
По фактам выявленных нарушений был принят комплекс мер прокурорского реагирования. По состоянию на 19 декабря по результатам рассмотрения принятых мер руководитель полностью погасил долги по зарплате.
В прокуратуре напомнили, что это предприятие стало вторым на территории Кстовского района, многомиллионные долги которого по зарплате полностью погашены после вмешательства органов прокуратуры: в октябре работникам ЗАО "ДСК-НН" выплачено
более 53 млн рублей.
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