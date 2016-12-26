Нижегородское ООО "Энергогарант" области погасило около 5 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры Бизнес





Обращение работников промышленного предприятия о невыплате зарплаты поступило в Кстовскую городскую прокуратуру в сентябре.



В ходе проверки доводы обращения подтвердились: было установлено, что на предприятии имелась задолженность по зарплате перед 78 работниками за июль-октябрь 2016 года в размере около 5 млн рублей. "Одной из причин образования задолженности явилось фактическое прекращение производственной деятельности предприятия в отсутствие своевременных кадровых решений со стороны руководства", - говорится в сообщении.



По фактам выявленных нарушений был принят комплекс мер прокурорского реагирования. По состоянию на 19 декабря по результатам рассмотрения принятых мер руководитель полностью погасил долги по зарплате.



В прокуратуре напомнили, что это предприятие стало вторым на территории Кстовского района, многомиллионные долги которого по зарплате полностью погашены после вмешательства органов прокуратуры: в октябре работникам ЗАО "ДСК-НН" ООО " Инжиниринговая компания "Энергогарант" в Кстове Нижегородской области погасило долги по зарплате в размере около 5 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура региона 26 декабря 2016 года.Обращение работников промышленного предприятия о невыплате зарплаты поступило в Кстовскую городскую прокуратуру в сентябре.В ходе проверки доводы обращения подтвердились: было установлено, что на предприятии имелась задолженность по зарплате перед 78 работниками за июль-октябрь 2016 года в размере около 5 млн рублей. "Одной из причин образования задолженности явилось фактическое прекращение производственной деятельности предприятия в отсутствие своевременных кадровых решений со стороны руководства", - говорится в сообщении.По фактам выявленных нарушений был принят комплекс мер прокурорского реагирования. По состоянию на 19 декабря по результатам рассмотрения принятых мер руководитель полностью погасил долги по зарплате.В прокуратуре напомнили, что это предприятие стало вторым на территории Кстовского района, многомиллионные долги которого по зарплате полностью погашены после вмешательства органов прокуратуры: в октябре работникам ЗАО "ДСК-НН" выплачено более 53 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+