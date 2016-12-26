Мужчина госпитализирован с ожогами 25% тела после пожара в Балахне Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина госпитализирован с ожогами 25% тела после пожара в Балахне Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Пожар в квартире трехэтажного дома на ул. Космонавтов начался около 20 часов. В результате возгорания на хозяине квартиры - мужчине 1961 года рождения - обгорела одежда, сам он получил ожоги II-III степени (25% тела). Пострадавшего госпитализировали в местную центральную районную больницу. Причиной пожара стала неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.Кроме того, в 23:49 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в д. Маликово Дальнеконстантиновского района. На момент прибытия первых пожарных подразделений дом с надворными постройками горел по всей площади. К возгоранию привело нарушение правил монтажа электрооборудования. Общая площадь пожара составила 240 кв.м.