Провалившийся под лед пенсионер погиб на озере Тосканка в Нижегородской области 25 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Провалившийся под лед пенсионер погиб на озере Тосканка в Павловском районе Нижегородской области 25 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, мужчина 1940 года рождения рыбачил на льду озера, который днем начал стремительно таять из-за плюсовых температур. В результате он провалился под лед, самостоятельно выбраться ему не удалось. Работники аварийно-спасательного отряда г. Павлова извлекли из водоема тело погибшего и передали его сотрудникам правоохранительных органов.Аналогичное происшествие было зарегистрировано днем ранее, 24 декабря на Горьковском водохранилище, в Чкаловском г.о. Мужчина 1950 года рождения также вышел на лед порыбачить и провалился. Очевидцы сообщили о происшествии в пожарно-спасательную службу. Мужчину удалось спасти с помощью веревки и лестницы, он был доставлен на берег и передан медицинским работникам. С подозрением на переохлаждение спасенного госпитализировали в местную центральную районную больницу.В обоих случаях администрациями районов были установлены аншлаги, запрещающие выход на лед в этих местах.