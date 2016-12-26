Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2016 12:01  [148] Нижегородская администрация не исключает пересмотра маршрута перекрытия пл.Горького в новогоднюю ночь
26 декабря 2016 11:55  [100] Нижегородская область получит 435 млн рублей из федбюджета на обеспечение льготников лекарствами в 2017 году
26 декабря 2016 11:21  [389] Администрация Нижнего Новгорода планирует предоставить помощь семье погибшего в авиакатастрофе артиста Андрея Савельева
26 декабря 2016 11:18  [98] Нижегородская область получит из бюджета ФОМС 39 млн рублей на выплаты прибывшим на село медработникам
26 декабря 2016 09:45  [137] Заупокойные богослужения по погибшим в авиакатастрофе в Краснодарском крае проходят в храмах Нижегородской епархии 26 декабря
25 декабря 2016 17:24  [521] Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура на всей территории России в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае
25 декабря 2016 15:01  [254] Митрополит Георгий заложил храм в честь святых апостола Тимофея и мученицы Татьяны в Нижнем Новгороде 24 декабря
24 декабря 2016 11:04  [591] Снежный барс стал новым обитателем нижегородского зоопарка "Лимпопо"
23 декабря 2016 18:01  [853] Движение транспорта изменится в историческом центре Нижнего Новгорода во время новогодних праздников
23 декабря 2016 17:34  [517] Аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул.Акимова в Нижнем Новгороде не состоялся из-за отсутствия заявок
Общество

Нижегородская область получит из бюджета ФОМС 39 млн рублей на выплаты прибывшим на село медработникам

26 декабря 2016 11:18  [98] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородская область получит из бюджета Федерального фонда ОМС 39 млн рублей на выплаты прибывшим на село медработникам. Об этом сообщается в материалах на сайте Правительства РФ.

Согласно информации, в общей сложности между регионами на эти цели будет распределено 3,2 млрд рублей. Средства пойдут на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах работать в сельские населенные пункты. Размер выплат составит 1 млн рублей на одного специалиста. Соответствующее распоряжение председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 22 декабря 2016 года.

Выплаты финансируются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ТФОМС из бюджета Федерального фонда ОМС, и средств регионов в соотношении 60% и 40%. Нижегородская область получит 39 млн рублей.

Правительство рассчитывает, что данные выплаты позволят дополнительно трудоустроить в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа около пяти тысяч врачей и повысить доступность медицинской помощи для жителей села.

Напомним, Заксобрание Нижегородской области одобрило закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год в ноябре 2016 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph