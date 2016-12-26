Нижегородская область получит из бюджета ФОМС 39 млн рублей на выплаты прибывшим на село медработникам Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородская область получит из бюджета Федерального фонда ОМС 39 млн рублей на выплаты прибывшим на село медработникам. Об этом сообщается в материалах на сайте Правительства РФ.



Согласно информации, в общей сложности между регионами на эти цели будет распределено 3,2 млрд рублей. Средства пойдут на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах работать в сельские населенные пункты. Размер выплат составит 1 млн рублей на одного специалиста. Соответствующее распоряжение председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 22 декабря 2016 года.



Выплаты финансируются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ТФОМС из бюджета Федерального фонда ОМС, и средств регионов в соотношении 60% и 40%. Нижегородская область получит 39 млн рублей.



Правительство рассчитывает, что данные выплаты позволят дополнительно трудоустроить в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа около пяти тысяч врачей и повысить доступность медицинской помощи для жителей села.



Нижегородская область получит из бюджета Федерального фонда ОМС 39 млн рублей на выплаты прибывшим на село медработникам. Об этом сообщается в материалах на сайте Правительства РФ.Согласно информации, в общей сложности между регионами на эти цели будет распределено 3,2 млрд рублей. Средства пойдут на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах работать в сельские населенные пункты. Размер выплат составит 1 млн рублей на одного специалиста. Соответствующее распоряжение председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 22 декабря 2016 года.Выплаты финансируются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых ТФОМС из бюджета Федерального фонда ОМС, и средств регионов в соотношении 60% и 40%. Нижегородская область получит 39 млн рублей.Правительство рассчитывает, что данные выплаты позволят дополнительно трудоустроить в сельские населенные пункты, рабочие поселки и поселки городского типа около пяти тысяч врачей и повысить доступность медицинской помощи для жителей села. Напомним , Заксобрание Нижегородской области одобрило закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год в ноябре 2016 года.

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