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Происшествия

Суд в Нижегородской области приговорил виновного в ДТП со смертельным исходом водителя тягача к году лишения свободы

26 декабря 2016 12:10  [92] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Нижегородской области приговорил виновного в ДТП со смертельным исходом водителя тягача к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишил его права управлять транспортными средствами сроком на год. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 26 декабря 2016 года.

Согласно информации, дело рассматривалось в Починковском районном суде. Было установлено, что обвиняемый на грузовом тягаче на 248-м трассы Нижний Новгород-Саратов выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехали супруги - в результате они получили множественные травмы. Жена истца позже скончалась в больнице.

Водитель тягача вину признал полностью, в ходе следствия он возместил потерпевшему моральный вред в размере 600 тысяч рублей.

В рамках дела супруг и сын погибшей заявили гражданский иск о компенсации морального вреда в размере по 2 млн рублей каждому. Разрешая иск, суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшего компенсацию в сумме 200 тысяч рублей, в пользу сына погибшей - 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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Теги:
ДТП Суд
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