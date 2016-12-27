Горьковская елка в литературном музее Максима Горького

27 декабря 2016 14:40
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Культура и отдых
(НИА "Нижний Новгород" - Олег Золото) Благотворительная программа депутата Городской думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина предоставила нескольким группам маленьких канавинцев возможность бесплатно побывать на "Горьковской ёлке" в музее писателя Максима Горького. В старинных интерьерах купеческого особняка ребята встретили Деда Мороза, нарядили ёлку, послушали горьковскую сказку о гордом самоваре и стали зрителями спектакля по мотивам пушкинской "Сказки о царе Салтане".
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