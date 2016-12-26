Нижегородец подозревается в убийстве соседа по коммунальной квартире в ходе бытовой ссоры Происшествия

Житель Нижнего Новгорода подозревается в убийстве соседа по коммунальной квартире в ходе бытовой ссоры. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 26 декабря 2016 года.



Следователи полагают, что это произошло ночью 25 декабря 2016 года в коммунальной квартире дома на ул. Щербакова Сормовского района. 43-летний подозреваемый поссорился со своим 39-летним соседом на бытовой почве, и между ними произошла драка.



В ходе драки 39-летний мужчина ударил оппонента по голове, а тот в ответ нанес ему множественные ранения ножом, от которых потерпевший скончался.



Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В СУ СК пояснили, что ранее он уже был судим за совершение аналогичного преступления (убийство отца).

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