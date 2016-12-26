Жительница г.о. Выкса Нижегородской области подозревается в убийстве ревновавшего ее мужа Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница г.о. Выкса Нижегородской области подозревается в убийстве ревновавшего ее мужа. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 26 декабря 2016 года.По версии следствия, 32-летняя женщина совершила это преступление вечером в квартире дома пос. Дружба г.о.г. Выкса. Следователи полагают, что она убила своего 46-летнего мужа, ударив его ножом в грудь.При допросе женщина пояснила, что погибший ревновал ее. Именно ревность и стала причиной очередной ссоры, которая привела к убийству. Свою вину она признала в полном объеме. В СУ СК пояснили, что подозреваемая трудоустроена, воспитывает малолетнего ребенка.Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).