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Происшествия

Нижегородская полиция и УФСБ в ходе рейда выявили семь нарушений миграционного законодательства

26 декабря 2016 14:29  [107] Происшествия
Нижегородская полиция и УФСБ в ходе рейда выявили семь нарушений миграционного законодательства 2016 года. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, во время проведения оперативно-профилактического мероприятия на территории Автозаводского района за нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране, в соответствии с ч.1 ст.18.8 КоАП РФ к ответственности привлечены три человека.

Еще четыре протокола было составлено за отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ).

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