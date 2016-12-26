26 декабря 2016 14:29
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Происшествия
Нижегородская полиция и УФСБ в ходе рейда выявили семь нарушений миграционного законодательства 2016 года. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации, во время проведения оперативно-профилактического мероприятия на территории Автозаводского района за нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране, в соответствии с ч.1 ст.18.8 КоАП РФ к ответственности привлечены три человека.
Еще четыре протокола было составлено за отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ).
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