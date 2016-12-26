Tele2 расширила функционал услуги "Корпоративная АТС" Бизнес





"Обновленный сервис позволяет предпринимателям объединять в единую сеть неограниченное число многоканальных номеров, выбирать варианты звукового приветствия и использовать дополнительные возможности конференц-связи", - говорится в сообщении.



Как сообщает пресс-служба, услуга



Теперь в рамках этого сервиса появилась такая услуга как "Мультимногоканальность" (позволяет использовать неограниченное число многоканальных номеров с доступом в настраиваемое голосовое меню, а также одновременно указывать как федеральный, так и городской номер); "Обновление конференции" (если пользователь не успел присоединиться к конференции, то он может сразу самостоятельно подключиться через звонок (ранее система ожидала заданное время и только после этого подключала к собранию); и "Стандартное голосовое приветствие" (при выборе клиентом услуги "Переадресация" из голосового меню на номер телефона или колл-центра, появилась возможность выбрать стандартное звуковое приветствие в двух вариантах - записанное мужским или женским голосом. Кроме того, по-прежнему можно использовать собственную запись).



СПРАВКА:

Подключая услугу "Корпоративная АТС", корпоративный абонент получает единый многоканальный номер для приема входящих звонков и их дальнейшей маршрутизации на мобильные телефоны сотрудников компании. Количество одновременно входящих звонков на многоканальный номер не ограничено.



Услуга разработана для предпринимателей, чей бизнес предполагает необходимость обработки большого количества входящих звонков и нуждается в многоканальном номере. Помимо единого номера, "Корпоративная АТС" включает в себя настраиваемое голосовое меню (IVR), бесплатную переадресацию входящих вызовов, а также бесплатные звонки внутри компании по коротким номерам. Бизнес-абоненты могут самостоятельно записать звуковое приветствие, а также произвести настройки в личном кабинете.



Услуга доступна для подключения на всех корпоративных тарифных планах, кроме "М2М единый" и действует при нахождении на территории домашнего региона. Для подключения услуги "Корпоративная АТС" необходимо обратиться в ближайший салон связи Tele2 или позвонить по бесплатному короткому номеру 636. Tele2 расширила функционал услуги "Корпоративная АТС". Об этом сообщает пресс-служба оператора 26 декабря 2016 года."Обновленный сервис позволяет предпринимателям объединять в единую сеть неограниченное число многоканальных номеров, выбирать варианты звукового приветствия и использовать дополнительные возможности конференц-связи", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба, услуга "Корпоративная АТС" позволяет повысить эффективность обработки входящих вызовов от действующих и потенциальных клиентов, а также оптимизировать телекоммуникационную инфраструктуру предприятия путем объединения номеров Tele2 в единую телефонную линию.Теперь в рамках этого сервиса появилась такая услуга как "Мультимногоканальность" (позволяет использовать неограниченное число многоканальных номеров с доступом в настраиваемое голосовое меню, а также одновременно указывать как федеральный, так и городской номер); "Обновление конференции" (если пользователь не успел присоединиться к конференции, то он может сразу самостоятельно подключиться через звонок (ранее система ожидала заданное время и только после этого подключала к собранию); и "Стандартное голосовое приветствие" (при выборе клиентом услуги "Переадресация" из голосового меню на номер телефона или колл-центра, появилась возможность выбрать стандартное звуковое приветствие в двух вариантах - записанное мужским или женским голосом. Кроме того, по-прежнему можно использовать собственную запись).СПРАВКА:Подключая услугу "Корпоративная АТС", корпоративный абонент получает единый многоканальный номер для приема входящих звонков и их дальнейшей маршрутизации на мобильные телефоны сотрудников компании. Количество одновременно входящих звонков на многоканальный номер не ограничено.Услуга разработана для предпринимателей, чей бизнес предполагает необходимость обработки большого количества входящих звонков и нуждается в многоканальном номере. Помимо единого номера, "Корпоративная АТС" включает в себя настраиваемое голосовое меню (IVR), бесплатную переадресацию входящих вызовов, а также бесплатные звонки внутри компании по коротким номерам. Бизнес-абоненты могут самостоятельно записать звуковое приветствие, а также произвести настройки в личном кабинете.Услуга доступна для подключения на всех корпоративных тарифных планах, кроме "М2М единый" и действует при нахождении на территории домашнего региона. Для подключения услуги "Корпоративная АТС" необходимо обратиться в ближайший салон связи Tele2 или позвонить по бесплатному короткому номеру 636.

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