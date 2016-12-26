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Спорт

Юные нижегородские спортсмены привезли восемь медалей с турнира по Киокушинкайкан-каратэ

26 декабря 2016 18:17  [104] Спорт
Юные нижегородские спортсмены привезли восемь медалей с турнира по Киокушинкайкан-каратэ (Фото: ИКО Мацушима)

Юные нижегородские спортсмены привезли восемь медалей с турнира по Киокушинкайкан-каратэ

Фото: ИКО Мацушима

Юные нижегородские спортсмены привезли восемь медалей с турнира по Киокушинкайкан-каратэ. Об этом сообщает ИКО Мацушима в Нижнем Новгороде 26 декабря 2016 года.

Открытое региональное первенство по Киокушинкайкан-каратэ ИКО Мацушима "Спорт - против наркотиков" проходило в г.Комсомольске Ивановской области 24 декабря.

На соревнованиях Нижний Новгород представляла команда из 12 спортсменов под руководством тренера Шаига Гулиева (третий дан). Юные каратисты являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы "Надежда" и представляют организацию ИКО Мацушима в Нижнем Новгороде.

В турнире "Спорт против наркотиков" приняли участие около 250 спортсменов из четырех регионов России, в возрасте от шести до 15 лет.

Нижегородцы привезли пять золотых и две серебряные медали.

Первые места заняли Серафим Курбонов (семь лет), Дмитрий Котов (десять лет), Дмитрий Еремин (12 лет), Азиз Гасанов (14 лет), Нурмагомед Мусаев (15 лет). Вторые места у Тимура Якупова (девять лет), Мирослава Книгина (десять лет) и Шамиля Якупова (14 лет). Ребята встречались со спортсменами из Костромской, Московской и Ивановской областей, которые считаются сильнейшими в России.

В ИКО Мацушима отметили, что дети-спортсмены из Нижнего Новгорода являются чемпионами России, Приволжского, Центрального, Северо-Западного и Уральского округов, победителями Нижегородской, Ивановской и Московской областей.

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