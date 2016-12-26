Дом и постройки сгорели на площади более 120 кв. м из-за электрооборудования в Нижегородской области 26 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дом и постройки сгорели на площади более 120 кв. м из-за электрооборудования в Нижегородской области 26 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, пожар в жилом доме в с. Новая Слобода Большеболдинского района начался около трех часов ночи. Там сгорел дом, надворные постройки на общей площади 123 кв.м. К пожару привело нарушение правил монтажа электрооборудования.Всего за сутки поступили сообщения о четырех пожарах, произошедших в области, один из них зарегистрирован в областном центре. Огнем повреждено два личных жилых дома, два строения и автомобиль. Причинами пожаров стали: нарушение правил технической эксплуатации и монтажа электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, в одном случае предполагается поджог.