Уголовное дело возбуждено в отношении осужденной в Нижегородской области по обвинению в ложном сообщении о теракте Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении осужденной в Нижегородской области по обвинению в ложном сообщении о заминированном авто. Об этом сообщает прокуратура региона 27 декабря 2016 года.



Согласно информации, дело возбуждено по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).



Предварительно было установлено, что осужденная, находясь в СИЗО-1, отправила письмо в Арзамасскую городскую прокуратуру. В нем она сообщила о заминированном автомобиле у здания администрации города. В ходе проведенного обследования прилегающей территории у здания администрации указанная информация не подтвердилась.



Санкция ч.1 ст.207 УК РФ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+