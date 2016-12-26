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Культура и отдых

Правительство Нижегородской области планирует открыть 12 3D-кинотеатров в регионе в 2017 году

27 декабря 2016 11:03  [13] Культура и отдых
Сергей Горин (Фото: НИА Нижний Новгород)

Сергей Горин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области планирует открыть 12 3D-кинотеатров в регионе в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на министра культуры области Сергея Горина 26 декабря 2016 года.

По его словам, программа реализуется благодаря совместной поддержке правительства Нижегородской области, Фонда кино, Министерства культуры РФ. "В 2016 году конкурс на размещение кинотеатров выиграли пять городов в области, а в 2017 году еще шесть городов получат новое оборудование для кинотеатра", - добавил Сергей Горин.

По информации министра культуры региона, в рамках федеральной программы поддержки кинотеатров конкурс выиграли 12 городов и поселков Нижегородской области -это Павлово, Лысково, Урень, Починки, Шахунья, Ветлуга, Заволжье, Городец, Ковернино, Семенов, Сеченово и Сергач. "В 2017 году у городов области снова будет возможность принять участие в конкурсе. После его официального объявления Фондом кино министерство культуры региона направит письма в адрес глав муниципальных образований с предложением по участию в конкурсе. Министерство готово оказать консультационную и методическую помощь в подготовке документов", - отметил Горин.

Как сообщалось ранее, правительство Нижегородской области запланировало строительство 12 модульных Домов культуры в регионе в 2017 году.

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