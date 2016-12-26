Застройщик ЖК "Маршал Град" построил более 34 тысяч кв. метров жилья в Нижнем Новгороде за 2016 год Общество

Проект ЖК Маршал Град (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Застройщик ЖК "Маршал Град" (ООО "Объектстрой") построил более 34 тысяч кв. метров жилья в Нижнем Новгороде за 2016 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель застройщика



По ее словам, в настоящее время активно ведется строительство первой очереди жилого комплекса (дом №1 с двухуровневой подземной парковкой), ее готовность составляет 70%.



Татьяна Юрина сообщила, что сдача первой жилой группы запланирована на III квартал 2018 года, однако работы ведутся с опережением графика, техническая готовность первого дома будет возможна уже в конце следующего года. Специалист подчеркнула, что строительство домов с опережением сроков является уже сложившейся положительной тенденцией застройщика ЖК "Маршал Град".



"Наша команда создавала такой известный жилой комплекс, как "Зенит" (находится на территории бывшего зенитно-ракетного училища в Советском районе Нижнего Новгорода – прим. НИА "Нижний Новгород"). При этом большинство домов сдавались с опережением плана минимум на квартал", - отметила Татьяна Юрина.



Она также акцентировала внимание на изменениях в федеральном законе об участии в долевом строительстве. "В соответствии с нововведениями, с 2017 года серьезно ужесточаются требования для застройщиков. Кроме того, новая редакция закона требует от застройщиков еще большей информационной открытости и прозрачности. Все это может стать фильтром для тех компаний, которые либо работают не очень корректно, либо не соответствуют требованиям законодательства", - пояснила Татьяна Юрина. Она добавила, что застройщик ЖК "Маршал Град", имея как необходимый опыт сдачи объектов в срок, так и материальные ресурсы, в полной мере соответствует всем новым требованиям.







Застройщик ЖК "Маршал Град" (ООО "Объектстрой") построил более 34 тысяч кв. метров жилья в Нижнем Новгороде за 2016 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила представитель застройщика ЖК "Маршал Град" Татьяна Юрина.По ее словам, в настоящее время активно ведется строительство первой очереди жилого комплекса (дом №1 с двухуровневой подземной парковкой), ее готовность составляет 70%. Напомним , комплекс будет включать в себя четыре жилых кластера, каждый из которых состоит из высотной 25-этажной "башни" и прилегающего к ней "полукольца" с секциями различной этажности. На сегодняшний день "полукольцо" возведено полностью, "башня" возвышается на уровне 14-го этажа. Ведутся работы по остеклению и внутренней отделке.Татьяна Юрина сообщила, что сдача первой жилой группы запланирована на III квартал 2018 года, однако работы ведутся с опережением графика, техническая готовность первого дома будет возможна уже в конце следующего года. Специалист подчеркнула, что строительство домов с опережением сроков является уже сложившейся положительной тенденцией застройщика ЖК "Маршал Град"."Наша команда создавала такой известный жилой комплекс, как "Зенит" (находится на территории бывшего зенитно-ракетного училища в Советском районе Нижнего Новгорода – прим. НИА "Нижний Новгород"). При этом большинство домов сдавались с опережением плана минимум на квартал", - отметила Татьяна Юрина.Она также акцентировала внимание на изменениях в федеральном законе об участии в долевом строительстве. "В соответствии с нововведениями, с 2017 года серьезно ужесточаются требования для застройщиков. Кроме того, новая редакция закона требует от застройщиков еще большей информационной открытости и прозрачности. Все это может стать фильтром для тех компаний, которые либо работают не очень корректно, либо не соответствуют требованиям законодательства", - пояснила Татьяна Юрина. Она добавила, что застройщик ЖК "Маршал Град", имея как необходимый опыт сдачи объектов в срок, так и материальные ресурсы, в полной мере соответствует всем новым требованиям. Как сообщалось ранее , Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов (НГСР) внесла ЖК "Маршал Град" в реестр аккредитованных объектов. Жилой комплекс тогда успешно прошел проверку по всем пунктам для соответствия требованиям внесения в реестр. "Причем у нас есть аккредитация не только в НГСР, но и более чем в 18 банках по Нижнему Новгороду, а это означает еще и серьезную проверку кредитными учреждениями, что также является своего рода показателем надежности", - отмечала тогда представитель застройщика. Напомним , компания "Объектстрой" вложит более 7 млрд рублей в строительство жилого комплекса "Маршал Град" на Окском съезде. Кроме того, застройщик планирует создать на съезде благоустроенную набережную

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