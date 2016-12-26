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Общество

Tele2 выпустила новую версию брендированных смартфонов Midi с поддержкой 4G

27 декабря 2016 11:55  [63] Общество

Tele2 выпустила новую версию брендированных смартфонов Midi с поддержкой 4G (LTE). Об этом сообщает пресс-служба оператора.

По данным пресс-службы, от предшественника этот смартфон отличает увеличенный объем встроенной памяти (16 Гб) и поддержка передачи данных в сетях 4G. Устройство работает под управлением операционной системы Android 6.0 и имеет четырехъядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,1 ГГц.

Модель оснащена экраном в 4,5 дюйма с широкими углами обзора и двумя камерами. Tele2 Midi LTE имеет слот для двух SIM-карт - первый для связи Tele2, второй - для карт других операторов. В смартфоне предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, "Гудок" и "Мой Tele2".

Новый Tele2 Midi LTE доступен в черном и белом цветах и уже продается во всех регионах присутствия компании.

"Запуск 4G в Нижегородской области стимулировал проникновение устройств в сети Tele2 с поддержкой данной технологии. По данным на конец декабря, количество используемых LTE-гаджетов среди наших абонентов выросло на 60% в сравнении с показателями сентября. Весомый вклад в проникновение устройств внесли и наши брендированные смартфоны. Они просты, функциональны, но самое главное - доступны для наших абонентов. Приобрести гаджеты можно как в салонах связи Tele2, так и в интернет-магазине, и они станут, пожалуй, лучшим подарком на Новый год", - сказал коммерческий директор макрорегиона "Волга" Алексей Сидоров.

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Теги:
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