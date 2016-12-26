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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Дзержинске Нижегородской области 26 декабря

27 декабря 2016 12:17  [58] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Дзержинске Нижегородской области 26 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 08:15 на ул. Речной водитель автобуса Toyota Coaster выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с МАN TGS.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автобуса Toyota Coaster, четверо из них госпитализированы с различными травмами, трое – отпущены после медосмотра.

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Теги:
ДТП
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