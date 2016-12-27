Нижегородская администрация в шестой раз выставила на аукцион право аренды участка под спортшколу Общество





На торги выставлено право заключения договора аренды земельного участка площадью 6 818 кв метров, расположенного по адресу: ул. Маршала Малиновского у д.12. Аукцион назначен на 27 января 2017 года.



Срок аренды земельного участка: три года с даты подписания договора. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) по сравнению с предыдущим аукционом повысилась с 2 млн до 3,1 млн рублей. Обеспечение участия в аукционе – арендная плата за год.



Нижегородская администрация в шестой раз выставила на аукцион право аренды участка под спортшколу в Советском районе. Об этом сообщается в документе на сайте администрации.На торги выставлено право заключения договора аренды земельного участка площадью 6 818 кв метров, расположенного по адресу: ул. Маршала Малиновского у д.12. Аукцион назначен на 27 января 2017 года.Срок аренды земельного участка: три года с даты подписания договора. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) по сравнению с предыдущим аукционом повысилась с 2 млн до 3,1 млн рублей. Обеспечение участия в аукционе – арендная плата за год. Напомним , в апреле 2016 года администрация уменьшила срок аренды участка по сравнению с предыдущими аукционами (с десяти до трех лет) и снизила сумму ежегодной арендной платы (с 4,059 до 2,018 млн рублей). Пять планируемых ранее аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок, последний – в сентябре 2016 года.

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