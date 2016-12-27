Суд взыскал с нижегородки незаконно полученные 230 тысяч рублей пенсии

Суд взыскал с нижегородки незаконно полученные 230 тысяч рублей в качестве пенсии из-за потери кормильца. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 27 декабря 2016 года.
Установлено, что обвиняемой жительнице Сокольского района, как неработающей супруге умершего кормильца, занятой уходом за ребенком, не достигшим 14 лет, в январе 2009 года назначена пенсия по случаю потери кормильца. Кроме того, она еще являлась получателем ежемесячной федеральной социальной доплаты к данной пенсии.
Однако, с августа 2010 года женщина перестала заниматься своим несовершеннолетним сыном, оставив его у своих близких родственников. В связи с этим в конце января 2014 года ее лишили родительских прав, но она продолжала получать социальные выплаты. Сумма, которую ей за этот срок выплатил пенсионный фонд РФ, составила 229,452 тысячи рублей.
В конце января 2015 года мировой судья признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и приговорил к шести месяцам исправительных работ.
В настоящее время суд удовлетворил иск ГУ Управления Пенсионного фонда РФ по г.о.Сокольский о взыскании с осужденной излишне выплаченной суммы пенсии по случаю потери кормильца и федеральной социальной доплаты.
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