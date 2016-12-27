Суд взыскал с нижегородки незаконно полученные 230 тысяч рублей пенсии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд взыскал с нижегородки незаконно полученные 230 тысяч рублей в качестве пенсии из-за потери кормильца. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 27 декабря 2016 года.Установлено, что обвиняемой жительнице Сокольского района, как неработающей супруге умершего кормильца, занятой уходом за ребенком, не достигшим 14 лет, в январе 2009 года назначена пенсия по случаю потери кормильца. Кроме того, она еще являлась получателем ежемесячной федеральной социальной доплаты к данной пенсии.Однако, с августа 2010 года женщина перестала заниматься своим несовершеннолетним сыном, оставив его у своих близких родственников. В связи с этим в конце января 2014 года ее лишили родительских прав, но она продолжала получать социальные выплаты. Сумма, которую ей за этот срок выплатил пенсионный фонд РФ, составила 229,452 тысячи рублей.В конце января 2015 года мировой судья признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и приговорил к шести месяцам исправительных работ.В настоящее время суд удовлетворил иск ГУ Управления Пенсионного фонда РФ по г.о.Сокольский о взыскании с осужденной излишне выплаченной суммы пенсии по случаю потери кормильца и федеральной социальной доплаты.