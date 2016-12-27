Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
27 декабря 2016 14:39  [55] Житель г.Семенова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в похищении человека
27 декабря 2016 14:04  [68] Жительница Дзержинска Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого
27 декабря 2016 12:34  [96] Нижегородец оштрафован за незаконную продажу пиротехники на территории торгового центра
27 декабря 2016 12:17  [123] Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Дзержинске Нижегородской области 26 декабря
27 декабря 2016 11:23  [117] Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании школьницы
27 декабря 2016 10:46  [120] Уголовное дело возбуждено в отношении осужденной в Нижегородской области по обвинению в ложном сообщении о теракте
27 декабря 2016 10:09  [122] Четыре человека погибли в трех ДТП в Нижегородской области 26 декабря
27 декабря 2016 09:40  [130] Дом и постройки сгорели на площади более 120 кв. м из-за электрооборудования в Нижегородской области 26 декабря
27 декабря 2016 09:35  [276] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего более месяца назад нижегородца Дмитрия Рыжова
26 декабря 2016 16:56  [328] Нижегородка приговорена к одному году ограничения свободы за гибель четырехлетней дочери на пожаре
Происшествия

Жительница Дзержинска Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого

27 декабря 2016 14:04  [68] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Дзержинска Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 26 декабря 2016 года в квартире дома на пр. Свердлова 29-летняя подозреваемая в ходе ссоры ударила ножом 37-летнего мужчину. Потерпевший погиб на месте происшествия.

В отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана, свою вину в содеянном не признает. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Отмечается, что женщина не трудоустроена, ранее не судима.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph