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Общество

Судебные приставы впервые будут круглосуточно выявлять должников в нижегородском аэропорту в новогодние праздники

27 декабря 2016 14:25  [94] Общество
Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) (Фото: НИА Нижний Новгород)

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Судебные приставы организуют дежурства в аэропорту Нижнего Новгорода в новогодние праздники. Об этом сообщила замруководителя УФССП России по Нижегородской области Айсылу Арифулина на пресс-конференции 27 декабря.

По ее словам, с 28 декабря 2016 года по 9 января 2017 года в аэропорту "Стригино" круглосуточные дежурства судебных приставов-исполнителей будут вестись впервые.

"Граждане, узнавшие о долге непосредственно в аэропорту, смогут погасить его прямо на месте: внеся средства на квитанционную книжку судебного пристава, либо через терминал",- рассказала Айсылу Арифулина.

Она также добавила, что должники, которые уже оплатили задолженность, но сделали это несвоевременно и не сообщили об этом в УФССП, должны будут предъявить приставам квитанцию об оплате.

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