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Культура и отдых

Две праздничные коллекции вошли в состав "Интерактивного ТВ" Ростелекома

27 декабря 2016 15:05  [6] Культура и отдых

Две праздничные коллекции вошли в состав "Интерактивного ТВ" ПАО "Ростелеком". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала компании 27 декабря 2016 года.

"Специально к Новому году и предстоящим каникулам в "Интерактивном ТВ" от Ростелекома появились две праздничные коллекции - "Лучшие мультики 2016" и "Кино-оливье". Они помогут создать праздничное новогоднее настроение и соберут всю семью длинными зимними вечерами для просмотра любимого кино", - говорится в сообщении.

В частности, в коллекции "Лучшие мультики 2016" собраны рейтинговые анимационные ленты 2016 года: "Иван Царевич и Серый Волк 3", "Тайная жизнь домашних животных", "Angry Birds в кино", "Аисты", "Зверополис", "Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение", "Ледниковый период: Столкновение неизбежно", "Кунг-фу Панда 3", "В поисках Дори" и "Тролли".

Как сообщает пресс-служба, зрители "Интерактивного ТВ" могут принять участие в специальном новогоднем конкурсе. Для этого с 26 декабря 2016 года по 9 января 2017 года необходимо написать о любимом герое мультфильма из коллекции "Лучшие мультики 2016" и отправить рассказа на электронный адрес promotv@rt.ru. Авторы 20 лучших работ станут обладателями мягких подарков - любимых персонажей в виде куклы. Подробная информация об условиях конкурса на сайте www.rt.ru.

В коллекцию "Кино-оливье" вошли кинофильмы разных жанров и лет - отечественные и зарубежные картины, классика и премьеры 2016 года, комедии, боевики и триллеры: "Форрест Гамп", "Один дома", "Хоббит: Нежданное путешествие", "Экипаж", "Чудо на Гудзоне", "Варкрафт", "И грянул шторм", "Чужие", "Звонок", "Пила", "Не дыши", "Крепкий орешек", "Хардкор", "Отряд самоубийц"," Джейсон Борн", "Механик: Воскрешение", "Живая сталь", "Живая сталь", "Любовь и голуби", "Девчата", "Ирония судьбы, или С лёгким паром", "Жених", "Полный расколбас", "Очень плохие мамочки", "Здравствуй, папа, Новый год".

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