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Общество

Новогодние сладкие подарки в Нижнем Новгороде подешевели на 23,8% за декабрь 2016 года

27 декабря 2016 15:35  [98] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Средняя цена на новогодние сладкие подарки в Нижнем Новгороде снизилась за декабрь 2016 года на 23,8%. Об этом сообщил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области Михаил Теодорович на пресс-конференции 27 декабря.

В связи с повышением спроса на отдельные товары в преддверии новогодних праздников специалисты УФАС провели мониторинг их розничных цен. По данным мониторинга, с 5 по 21 декабря 2016 года средняя цена сладкие подарки снизилась на 23,8%, на шампанское – на 4,78% (с 287,33 рублей до 273,6 рублей), на мандарины - на 0,07% (с 72,53 рублей до 72,48 рублей), на сладкие подарки - на 23,81% (с 769,2 рублей до 586,03 рублей), на апельсины - на 21,07% (с 73,27 рублей до 57,83 рублей).

"Рынок становится более демократичным и гибким по отношению к гражданину. Апельсины активно двинулись навстречу нашим кошелькам и новогодним столам, и даже мандарины - сакральная еда, которая всегда ведет себя по-своему - немного подешевели", - сказал Михаил Теодорович.

Снижение розничных цен на новогодние товары руководитель УФАС также объяснил тем, что органы власти региона закупки сладких подарков "вели очень прагматично, по реальной стоимости и это позволило продавцам снизить цены в магазинах".

"Начальные (максимальные) цены на закупки новогодних сладких подарков в 2016 году увеличились на 57,23% по сравнению с 2015 годом. Однако по итогам конкурсных процедур общее среднее снижение начальной цены составило 9,35%. Средняя цена приобретения подарков в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилась на 20,69%", - добавил Михаил Теодорович.

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