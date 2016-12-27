Суд рассматривает дело в отношении обвиняемых в избиении до смерти нижегородского подростка двоих мужчин Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд рассматривает дело в отношении обвиняемых в избиении до смерти нижегородского подростка двоих мужчин. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 27 декабря 2016 года.По версии следствия, происшествие случилось в ночь на 1 января 2016 года в Городце. Обвиняемые в этом преступлении мужчины находились в кафе, где в разных компаниях распивали спиртные напитки. Под утро один из них вышел из кафе и подошел к соседнему продуктовому магазину, где между ним и компанией молодых людей произошел словесный конфликт.После ссоры мужчина остался на улице, а молодые люди пошли в кафе, где ранее находился мужчина. На крыльце заведения один из подростков задел стоящего на крыльце еще одного посетителя заведения, который используя этот повод, нанес юноше несколько ударов кулаком по голове. В результате подросток упал на тротуар и ударился затылком о поверхность брусчатки. После этого мужчина еще несколько раз ударил его.В это время к ним подошел тот мужчина, который первым вступил в конфликт с группой молодых людей. Он также ударил лежащего подростка ногой в лицо.Друзья потерпевшего занесли его в фойе кафе и позвонили в скорую помощь, сотрудники которой доставили подростка в больницу, где он скончался.Сейчас в Городецком суде рассматривается дело в отношении двоих мужчин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).