РЖД планирует передать на госэкспертизу проект участка ВСМ «Владимир-Нижний Новгород» в I квартале 2017 года Бизнес

Архитектурная концепция вокзального комплекса для ВСМ в Нижнем Новгороде архитектора Николая Шумакова Фото: главный архитектор ВСМ Николай Шумаков (НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова) ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует передать на госэкспертизу проект участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Владимир-Нижний Новгород» (часть ВСМ "Москва-Казань") в I квартале 2017 года. Об этом начальник Горьковской железной дороги (филиал РЖД) Анатолий Лесун сообщил на пресс-конференции 27 декабря 2016 года.



Он пояснил, что в настоящее время проектирование этого участка ВСМ продолжается. Принято решение организовать остановку в городе Кстово Нижегородской области. Предполагается, что в целом, в Нижегородской области поезда ВСМ будут делать пять остановок.



Кроме того, Анатолий Лесун сообщил, что сейчас проект ВСМ Москва-Владимир уже находится на госэкспертизе.







Ранее заместитель начальника ГЖД Александр Власов сообщал, что по предварительным данным, общая стоимость всего проекта ВСМ от Москвы до Казани составит порядка 1,5 трлн рублей. Всего при строительстве этой магистрали РЖД планирует построить 63 искусственных сооружения, включая эстакады и переходы на пути следования скоростных поездов.











СПРАВКА:

ВСМ "Москва - Казань" станет первым этапом организации высокоскоростного железнодорожного движения в РФ, который пройдет по территории семи субъектов: Москва и Московская область, Владимирская и Нижегородская область, а также республик Чувашия, Марий Эл и Татарстан. Дальнейшее развитие линии предусматривает ее продление до Екатеринбурга.



Запуск участка обеспечит сокращение времени следования между Москвой и Казанью в четыре раза: с нынешних 14 часов (по существующей железнодорожной инфраструктуре) до 3,5 часов, а время в пути между Нижним Новгородом и Казанью сократится в семь раз - с 10:32 до 01:37. ВСМ "Москва-Казань" будет способствовать повышению связности территорий России и мобильности населения, а среднее время в пути между столицами регионов составит один час.



Длина маршрута ВСМ "Москва-Казань" составит 770 км; время в пути - 03:30; максимальная скорость - до 400 км/час; ширина колеи - 152 см. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует передать на госэкспертизу проект участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Владимир-Нижний Новгород» (часть ВСМ "Москва-Казань") в I квартале 2017 года. Об этом начальник Горьковской железной дороги (филиал РЖД) Анатолий Лесун сообщил на пресс-конференции 27 декабря 2016 года.Он пояснил, что в настоящее время проектирование этого участка ВСМ продолжается. Принято решение организовать остановку в городе Кстово Нижегородской области. Предполагается, что в целом, в Нижегородской области поезда ВСМ будут делать пять остановок.Кроме того, Анатолий Лесун сообщил, что сейчас проект ВСМ Москва-Владимир уже находится на госэкспертизе. Напомним , что РЖД планировали передать на госэкспертизу проект участка ВСМ Москва-Нижний Новгород в ноябре 2016 года.Ранее заместитель начальника ГЖД Александр Власов сообщал, что по предварительным данным, общая стоимость всего проекта ВСМ от Москвы до Казани составит порядка 1,5 трлн рублей. Всего при строительстве этой магистрали РЖД планирует построить 63 искусственных сооружения, включая эстакады и переходы на пути следования скоростных поездов. Предполагалось , что работы по проектированию магистрали на участке Нижний Новгород-Казань завершатся в 2017 году. В июле 2016 года градостроительный совет Нижегородской области одобрил архитектурную концепцию вокзального комплекса для высокоскоростной магистрали. Ранее сообщалось , что победителем аукциона на выполнение всего проекта ВСМ "Москва - Казань" в апреле 2015 года признан консорциум ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и CREEC (Китай). Цена договора на выполнение работ составит 20 млрд рублей.СПРАВКА:ВСМ "Москва - Казань" станет первым этапом организации высокоскоростного железнодорожного движения в РФ, который пройдет по территории семи субъектов: Москва и Московская область, Владимирская и Нижегородская область, а также республик Чувашия, Марий Эл и Татарстан. Дальнейшее развитие линии предусматривает ее продление до Екатеринбурга.Запуск участка обеспечит сокращение времени следования между Москвой и Казанью в четыре раза: с нынешних 14 часов (по существующей железнодорожной инфраструктуре) до 3,5 часов, а время в пути между Нижним Новгородом и Казанью сократится в семь раз - с 10:32 до 01:37. ВСМ "Москва-Казань" будет способствовать повышению связности территорий России и мобильности населения, а среднее время в пути между столицами регионов составит один час.Длина маршрута ВСМ "Москва-Казань" составит 770 км; время в пути - 03:30; максимальная скорость - до 400 км/час; ширина колеи - 152 см.

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