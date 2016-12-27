Конкурс "Новый год в чистом дворе" проходит в Нижегородской области по инициативе "ЕР" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Конкурс "Новый год в чистом дворе" проходит в Нижегородской области по инициативе партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба НРО "ЕР" 27 декабря 2016 года.Как сообщает пресс-служба, жители области могут принять участие во всероссийском конкурсе, проходящем в рамках партийного проекта "Школа грамотного потребителя", до 14 января 2017 года."Несмотря на снежную зиму, которая стремится спрятать достижения активных и неравнодушных нижегородцев в благоустройстве дворов, у участников из нашего региона есть отличные шансы достойно показать себя на конкурсе. Интерес у жителей многоквартирных домов к благоустройству своих домов огромен. Недавно значительная группа председателей нижегородских советов многоквартирных домов поддержала проект партии "Единая Россия" "Наш двор" и выразила намерение участвовать в проекте", - прокомментировал начало конкурса руководитель региональной рабочей группы проекта "Школа грамотного потребителя" в Нижегородской области Александр Рыжов.Цель организаторов конкурса - создать взаимодействие между жителями и управляющими организациями во время подготовки двора к Новому году. Оргкомитет конкурса, в состав которого также входят представители Минстроя РФ, принимает заявки на участие до 14 января 2017 года на электронную почту конкурса "Новый год в чистом дворе" (newyear@cleancountry.ru).В конкурсе имеют право принимать участие управляющие организации, предоставившие все документы в установленные сроки. Конкурс проводится по следующим номинациям: лучшее мероприятие по подготовке к Новому году; лучшая елка двора; лучшая новогодняя игрушка.Заявка на участие должна содержать: медиа-материалы по проведению мероприятия по подготовке к Новому году (фото, видео), фотографии елки, фотографии новогодних игрушек. К каждой конкурсной работе необходимо приложить заявку установленного образца. Фотографии нужно предоставлять в формате jpg , размер одного файла не должен превышать 1 Мб. Общий объем приложений в электронном виде не должен превышать 50 Мб. Конкурсные работы - елочные игрушки - должны быть сделаны исключительно из ТКО. В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в конкурсе. Один участник конкурса может подать заявку как на одну, так и на несколько номинаций. Жюри будет оценивать елки и новогодние игрушки по нескольким критериям: оригинальность, использование материалов, качество выполненных работ, а также степень вовлечения соседей. Организаторы подведут итоги конкурса до 31 января 2017 года.