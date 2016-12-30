Спецборт МЧС России доставил двоих тяжелобольных из Грозного в Нижний Новгород на лечение Общество

Спецборт МЧС России доставил двоих тяжелобольных из Грозного в Нижний Новгород на лечение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону 29 декабря 2026 года.Согласно информации, для проведения санитарно-авиационной эвакуации подростка (2000 года рождения) и мужчины (1992 года рождения) МЧС России направило спецборт Ан-148. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи."Спецборт оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта. На протяжении всей операции пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС и психолог МЧС", - говорится в сообщении.В Нижнем Новгороде пациенты были направлены в ФГБУ "Приволжский Федеральный медицинский исследовательский центр", где им будет оказана высокотехнологическая медицинская помощь.