Глава Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста Политика

Денис Новиков Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова) Глава Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Белов на встрече с журналистами 29 декабря 2016 года.



По его словам, заявление он пока не написал, но "разговор такой был". Сергей Белов также добавил, что Денис Новиков планирует уйти по собственному желанию.







СПРАВКА:

Денис Александрович Новиков родился 26 октября 1978 года в городе Горьком. Образование высшее. В 2000 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "Менеджер". В 2006 году окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности "Юрист". 2000 - 2007 годы - служба в ГУВД Нижегородской области.



Трудовая деятельность: 2007 - 2008 годы - заместитель начальника управления эксплуатации жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. В 2008 - 2013 годы занимал должность заместителя директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. Женат, воспитывает сына и дочь. Глава Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Белов на встрече с журналистами 29 декабря 2016 года.По его словам, заявление он пока не написал, но "разговор такой был". Сергей Белов также добавил, что Денис Новиков планирует уйти по собственному желанию. Как сообщалось в феврале 2014 года, Дума Нижнего Новгорода согласовала кандидатуру Дениса Новикова на должность главы администрации Советского района.СПРАВКА:Денис Александрович Новиков родился 26 октября 1978 года в городе Горьком. Образование высшее. В 2000 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "Менеджер". В 2006 году окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности "Юрист". 2000 - 2007 годы - служба в ГУВД Нижегородской области.Трудовая деятельность: 2007 - 2008 годы - заместитель начальника управления эксплуатации жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. В 2008 - 2013 годы занимал должность заместителя директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. Женат, воспитывает сына и дочь.

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