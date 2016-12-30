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Политика

Глава Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста

29 декабря 2016 13:26  [787] Политика
Денис Новиков (Фото: НИА Нижний Новгород)

Денис Новиков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова) Глава Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Белов на встрече с журналистами 29 декабря 2016 года.

По его словам, заявление он пока не написал, но "разговор такой был". Сергей Белов также добавил, что Денис Новиков планирует уйти по собственному желанию.

Как сообщалось в феврале 2014 года, Дума Нижнего Новгорода согласовала кандидатуру Дениса Новикова на должность главы администрации Советского района.

СПРАВКА:
Денис Александрович Новиков родился 26 октября 1978 года в городе Горьком. Образование высшее. В 2000 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности "Менеджер". В 2006 году окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности "Юрист". 2000 - 2007 годы - служба в ГУВД Нижегородской области.

Трудовая деятельность: 2007 - 2008 годы - заместитель начальника управления эксплуатации жилищного фонда департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. В 2008 - 2013 годы занимал должность заместителя директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода. Женат, воспитывает сына и дочь.

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