Корова травмировала осужденного в ИК № 14 в п. Сухобезводное Нижегородской области

Корова травмировала осужденного во время дойки в исправительной колонии (ИК) № 14 в п. Сухобезводное Нижегородской области. Об этом сообщает Госинспекция труда в регионе 29 декабря 2016 года.
Согласно информации, ведомство приступило к расследованию тяжелого несчастного случая с 44-летним осужденным.
27 декабря в подсобном хозяйстве во время вечерней дойки одна из коров толкнула и повалила подсобного рабочего на пол, после чего наступила ему копытами на живот. Работник получил тяжелые повреждения здоровья.
Сотрудники ведомства уточняет обстоятельства происшествия, проверяют соблюдение норм охраны труда.
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