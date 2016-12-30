Корова травмировала осужденного в ИК № 14 в п. Сухобезводное Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Корова травмировала осужденного во время дойки в исправительной колонии (ИК) № 14 в п. Сухобезводное Нижегородской области. Об этом сообщает Госинспекция труда в регионе 29 декабря 2016 года.Согласно информации, ведомство приступило к расследованию тяжелого несчастного случая с 44-летним осужденным.27 декабря в подсобном хозяйстве во время вечерней дойки одна из коров толкнула и повалила подсобного рабочего на пол, после чего наступила ему копытами на живот. Работник получил тяжелые повреждения здоровья.Сотрудники ведомства уточняет обстоятельства происшествия, проверяют соблюдение норм охраны труда.